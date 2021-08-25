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Белгородцев приглашают в художественный музей на ночную чайную арт-вечеринку

25 августа 2021, 14:30
Фото: pixabay.com
29 августа в Белгородском художественном музее пройдёт чайная арт-вечеринка «Art-live „слуЧАЙная выставка“».

Чайная арт-вечеринка пройдёт в воскресенье, 29 августа, с 22:00 до 00:00. Белгородцы смогут заняться чайной живописью под руководством местных художников, создать произведение в стиле поп-арт, принять участие в играх «Арт-квиз» и «Арт-корова». Кроме того, для гостей вечера чайная компания проведёт мастер-класс.

Также посетители арт-вечеринки увидят «слуЧАЙную выставку». Отметим, что принять участие в выставке могут все желающие. Для этого необходимо до 26 августа принести в музей оригинальные картины и рисунки.

Вход свободный. Узнать подробности можно по телефону 58-96-67.

Фото: Белгородский художественный музей

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