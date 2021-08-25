Белгородцев приглашают в художественный музей на ночную чайную арт-вечеринку

Чайная арт-вечеринка пройдёт в воскресенье, 29 августа, с 22:00 до 00:00. Белгородцы смогут заняться чайной живописью под руководством местных художников, создать произведение в стиле поп-арт, принять участие в играх «Арт-квиз» и «Арт-корова». Кроме того, для гостей вечера чайная компания проведёт мастер-класс.