Белгородского предпринимателя поймали на рытье карьера на Студенческой

Незаконно копать для своих нужд песок и землю — частая практика в Белгороде и районе. Вспомним историю в Юго-Западном районе, где люди из-за обрыва боялись за свою безопасность. Позже карьеры там законсервировали. Под Белгородом тоже заметили карьер, где незаконно добывали песок.