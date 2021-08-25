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Белгородского предпринимателя поймали на рытье карьера на Студенческой

25 августа 2021, 11:48
Фото: управление экоохотнадзора Белгородской области
Сотрудники управления экоохотнадзора выявили нарушителя. Ему грозит штраф до 5 тысяч рублей.

В Белгороде на ул. Студенческой индивидуальный предприниматель нелегально забирал грунт без лицензии на пользование недрами.

Его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ. Предпринимателю грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

Незаконно копать для своих нужд песок и землю — частая практика в Белгороде и районе. Вспомним историю в Юго-Западном районе, где люди из-за обрыва боялись за свою безопасность. Позже карьеры там законсервировали. Под Белгородом тоже заметили карьер, где незаконно добывали песок.

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