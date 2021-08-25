Белгородского предпринимателя поймали на рытье карьера на Студенческой

В Белгороде на ул. Студенческой индивидуальный предприниматель нелегально забирал грунт без лицензии на пользование недрами.
Его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ. Предпринимателю грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.
Незаконно копать для своих нужд песок и землю — частая практика в Белгороде и районе. Вспомним историю в Юго-Западном районе, где люди из-за обрыва боялись за свою безопасность. Позже карьеры там законсервировали. Под Белгородом тоже заметили карьер, где незаконно добывали песок.