Белгородец выплатит 700 тысяч рублей матери погибшего пешехода

В зале суда 27-летний водитель свою вину не признал. Мужчину осудили на три года по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека» (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также его лишили права управлять автомобилем на два года шесть месяцев.