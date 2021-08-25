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Белгородец выплатит 700 тысяч рублей матери погибшего пешехода

25 августа 2021, 06:49
Фото: Бел.Ру
В январе 2020 года в Шебекино водитель Mitsubishi на пешеходном переходе сбил мужчину. Спустя неделю он скончался в больнице, сообщили в областной прокуратуре.

В зале суда 27-летний водитель свою вину не признал. Мужчину осудили на три года по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека» (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также его лишили права управлять автомобилем на два года шесть месяцев.

Суд постановил выплатить матери погибшего 700 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Осуждённый хотел обжаловать приговор, но апелляционным постановлением его оставили без изменения.

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#Новости#Компенсация морального вреда#Погибший#Пешеход#Происшествия
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