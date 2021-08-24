Стойленцы присоединились к проекту «Северная ходьба – новый образ жизни»

Работники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) сформировали команду для участия в масштабном спортивном проекте по северной ходьбе, который пройдёт в этом году во второй раз в 43 регионах страны. Белгородская область к этому проекту присоединилась впервые.

Для стойленских спортсменов-любителей комбинат организовал практические и теоретические занятия, обеспечил спортивным инвентарём. По итогам в команду СГОКа вошли десять работников – пять мужчин и пять женщин. Стойленцам предстоит побороться за лидерство на региональных соревнованиях, которые пройдут в конце сентября в Белгороде. Проект «Северная ходьба – новый образ жизни» реализуется при грантовой поддержке Минспорта России в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни». Его цель – приобщить работающих людей к регулярным занятиям физической культурой, здоровому и активному образу жизни. В 2020 году команды предприятий Группы НЛМК в Липецкой, Свердловской, Калужской областях и Алтайском крае стали победителями соревнований проекта. Информация о Стойленском ГОКе Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%. Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте. Материалы по теме Глава Старого Оскола встретился с работниками Стойленского ГОКа Стойленский ГОК помогает образовательным учреждениям подготовиться к учебному году