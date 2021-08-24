Стойленцы присоединились к проекту «Северная ходьба – новый образ жизни»

Для стойленских спортсменов-любителей комбинат организовал практические и теоретические занятия, обеспечил спортивным инвентарём. По итогам в команду СГОКа вошли десять работников – пять мужчин и пять женщин. Стойленцам предстоит побороться за лидерство на региональных соревнованиях, которые пройдут в конце сентября в Белгороде.
Проект «Северная ходьба – новый образ жизни» реализуется при грантовой поддержке Минспорта России в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни». Его цель – приобщить работающих людей к регулярным занятиям физической культурой, здоровому и активному образу жизни.
В 2020 году команды предприятий Группы НЛМК в Липецкой, Свердловской, Калужской областях и Алтайском крае стали победителями соревнований проекта.
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.