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Стойленцы присоединились к проекту «Северная ходьба – новый образ жизни»

24 августа 2021, 12:24
Фото: Стойленский ГОК
Работники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) сформировали команду для участия в масштабном спортивном проекте по северной ходьбе, который пройдёт в этом году во второй раз в 43 регионах страны. Белгородская область к этому проекту присоединилась впервые.

Для стойленских спортсменов-любителей комбинат организовал практические и теоретические занятия, обеспечил спортивным инвентарём. По итогам в команду СГОКа вошли десять работников – пять мужчин и пять женщин. Стойленцам предстоит побороться за лидерство на региональных соревнованиях, которые пройдут в конце сентября в Белгороде.

Проект «Северная ходьба – новый образ жизни» реализуется при грантовой поддержке Минспорта России в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни». Его цель – приобщить работающих людей к регулярным занятиям физической культурой, здоровому и активному образу жизни.

В 2020 году команды предприятий Группы НЛМК в Липецкой, Свердловской, Калужской областях и Алтайском крае стали победителями соревнований проекта.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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#Новости#Стойленский ГОК#Сгок#Общество
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