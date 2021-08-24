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Под Белгородом город накрыло жёлтым облаком дыма с неприятным запахом

24 августа 2021, 10:53
Фото: группа «Шёпот Шебекино» во «ВКонтакте»
На дым пожаловались жители Шебекино. Глава администрации горокруга Владимир Жданов пояснил, что облако возникло из-за разлитого полигликоля. По его словам, жизни и здоровью шебекинцев ничего не угрожает.

24 августа жители Шебекино в соцсетях стали жаловаться на жёлтое облако дыма. В подтверждение они делились фотографиями неизвестного явления.

Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов на своей странице во «ВКонтакте» уточнил, что в ООО «Селена» произошла разгерметизация технологического оборудования, из-за чего разлился полигликоль.

На месте работают оперативные службы. Специалисты устраняют последствия происшествия.

По словам Жданова, дым и неприятный запах опасности жизни и здоровью людей не несут.

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#Новости#Шебекино#Дым#Владимир Жданов#Происшествия
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