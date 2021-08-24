Под Белгородом город накрыло жёлтым облаком дыма с неприятным запахом

24 августа жители Шебекино в соцсетях стали жаловаться на жёлтое облако дыма. В подтверждение они делились фотографиями неизвестного явления.
Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов на своей странице во «ВКонтакте» уточнил, что в ООО «Селена» произошла разгерметизация технологического оборудования, из-за чего разлился полигликоль.
На месте работают оперативные службы. Специалисты устраняют последствия происшествия.
По словам Жданова, дым и неприятный запах опасности жизни и здоровью людей не несут.