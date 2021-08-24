Под Белгородом город накрыло жёлтым облаком дыма с неприятным запахом

На дым пожаловались жители Шебекино. Глава администрации горокруга Владимир Жданов пояснил, что облако возникло из-за разлитого полигликоля. По его словам, жизни и здоровью шебекинцев ничего не угрожает.

24 августа жители Шебекино в соцсетях стали жаловаться на жёлтое облако дыма. В подтверждение они делились фотографиями неизвестного явления. Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов на своей странице во «ВКонтакте» уточнил, что в ООО «Селена» произошла разгерметизация технологического оборудования, из-за чего разлился полигликоль. На месте работают оперативные службы. Специалисты устраняют последствия происшествия. По словам Жданова, дым и неприятный запах опасности жизни и здоровью людей не несут. Материалы по теме Белгородский завод премиксов снова наказали за неприятный запах Глава Старооскольского горокруга попросил жителей потерпеть неприятный запах