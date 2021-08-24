Облако дыма под Белгородом и ремонт Богданки: о чём говорили 24 августа

Жителей Шебекино 24 августа взволновало жёлтое облако дыма с неприятным запахом. Оказалось, что источником непонятного явления стало ООО «Селена» — там разлился полигликоль. Глава администрации горокруга Владимир Жданов заверил, что опасности нет.
Спустя время в МЧС поделились подробностями происшествия. Оказалось, что на предприятии сработала система охлаждения, а это привело к выбросу пара. Известно об одном пострадавшем — 46-летнем мужчине, его отвезли в больницу.
Проверку проведут прокуратура, сотрудники управлений экоохотнадзора и Роспотребнадзора. Причём последние, по данным МЧС, уже отобрали пробы вещества: по результатам замеров вредных веществ в воздухе не обнаружили.
В Белгороде капитально отремонтируют проспект Богдана Хмельницкого: речь идёт об участке от пересечения с улицей Мичурина до транспортной развязки в районе УСК Хоркиной.
Планируется отремонтировать дорожное полотно и заменить освещение, установить новые остановочные павильоны, озеленить территорию.
Работы оценили в 118 млн рублей. Подрядчика определят 1 сентября.
Именно такую сумму требует с компании «Мираторг-Белгород» региональное управление лесами. Поводом к иску стал сброс жидких отходов на земли лесного фонда. Ранее в регионе против компании возбудили два уголовных дела за уничтожение почвы и леса.
«Мираторг-Белгород» требования не признаёт и просит отложить очередное заседание, чтобы обсудить возможность заключения мирового соглашения.