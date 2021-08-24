Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Облако дыма под Белгородом и ремонт Богданки: о чём говорили 24 августа

24 августа 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
На заводе в Шебекино после выброса пара пострадал один человек, в Белгороде капитально отремонтируют проспект Богдана Хмельницкого, а с «Мираторга» требуют 73 млн рублей за загрязнённую почву. Итоги вторника — в обзоре.

Жёлтое облако в небе под Белгородом

Жителей Шебекино 24 августа взволновало жёлтое облако дыма с неприятным запахом. Оказалось, что источником непонятного явления стало ООО «Селена» — там разлился полигликоль. Глава администрации горокруга Владимир Жданов заверил, что опасности нет.

Спустя время в МЧС поделились подробностями происшествия. Оказалось, что на предприятии сработала система охлаждения, а это привело к выбросу пара. Известно об одном пострадавшем — 46-летнем мужчине, его отвезли в больницу.

Проверку проведут прокуратура, сотрудники управлений экоохотнадзора и Роспотребнадзора. Причём последние, по данным МЧС, уже отобрали пробы вещества: по результатам замеров вредных веществ в воздухе не обнаружили.

При выбросе пара на заводе под Белгородом пострадал один человек
Узнать подробнее

Планы на Богданку

В Белгороде капитально отремонтируют проспект Богдана Хмельницкого: речь идёт об участке от пересечения с улицей Мичурина до транспортной развязки в районе УСК Хоркиной.

Планируется отремонтировать дорожное полотно и заменить освещение, установить новые остановочные павильоны, озеленить территорию.

Работы оценили в 118 млн рублей. Подрядчика определят 1 сентября.

Проспект Богдана Хмельницкого в Белгороде «пойдёт по стопам» улицы Щорса
Узнать подробнее

73 млн за загрязнённую почву

Именно такую сумму требует с компании «Мираторг-Белгород» региональное управление лесами. Поводом к иску стал сброс жидких отходов на земли лесного фонда. Ранее в регионе против компании возбудили два уголовных дела за уничтожение почвы и леса.

«Мираторг-Белгород» требования не признаёт и просит отложить очередное заседание, чтобы обсудить возможность заключения мирового соглашения.

Управление лесами требует взыскать с «Мираторга» 73 млн рублей за загрязнение почвы
Узнать подробнее

Материалы по теме
Потоп в Алексеевке и волокита приставов: чем запомнился день в Белгородской областиКачели для инвалидов, «Спутник Лайт» для пенсионеров и приют: итоги 22 августаНеудачное меню для школьников и горячая линия по дешёвым продуктам: итоги дня
#Новости#Белгород#Шебекино#Итоги#Управление лесами#Дым#Проспект богдана хмельницкого#Мираторг#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18