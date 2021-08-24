Каждому седьмому ипэшнику в Белгороде грозит исключение из госреестра

ИП признают недействующим в следующих случаях:
В случаях, когда все указанные критерии совпадают, ИП исключают из ЕГРИП. Если не соблюдён только один фактор (задолженность по налогам или отсутствие отчёта), ИП исключать не будут.
Эта мера поможет ИП, которые больше года не осуществляют предпринимательскую деятельность, не накопить новых долгов, расходов на представление «нулевых» отчётов и минимизировать издержки.
Исключение ИП из ЕГРИП происходит следующим образом:
Отметим, после исключения из ЕГРИП физлица на протяжении трёх лет не смогут зарегистрироваться в качестве ИП.