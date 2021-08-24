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Каждому седьмому ипэшнику в Белгороде грозит исключение из госреестра

24 августа 2021, 10:12
Фото: pixabay.com
Об этом ИА «Бел.Ру» рассказали в налоговой службе Белгорода. С учёта снимут ИП, которые 15 месяцев не предоставляют отчётность по налогам или не продлевают патент, а также имеют долги по налогам.

ИП признают недействующим в следующих случаях:

  • предприниматель более 15 месяцев не представляет налоговую отчётность или не продлевает патент;
  • имеет задолженность по налогам.

В случаях, когда все указанные критерии совпадают, ИП исключают из ЕГРИП. Если не соблюдён только один фактор (задолженность по налогам или отсутствие отчёта), ИП исключать не будут.

Эта мера поможет ИП, которые больше года не осуществляют предпринимательскую деятельность, не накопить новых долгов, расходов на представление «нулевых» отчётов и минимизировать издержки.

Исключение ИП из ЕГРИП происходит следующим образом:

  • регистрирующий орган принимает решение об исключении;
  • решение публикуется в журнале «Вестник государственной регистрации»;
  • в течение месяца со дня публикации ИП его кредиторы или иные заинтересованные лица могут обратиться в регистрирующий орган с заявлением об отмене исключения из ЕГРИП;
  • если заявление не поступает, в ЕГРИП вносится запись об исключении ИП по решению регистрирующего органа.

Отметим, после исключения из ЕГРИП физлица на протяжении трёх лет не смогут зарегистрироваться в качестве ИП.

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