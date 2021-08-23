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В Белгороде для шести категорий школьников установят субсидию на горячее питание

23 августа 2021, 12:41
Фото: Бел.Ру
В горсовете Белгорода предложили установить категории учащихся, которые будут получать льготное горячее питание в школах областного центра. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии. Теперь в число детей, на которых выделяется субсидия из городского бюджета, войдут и дети-инвалиды.

Шесть категорий школьников Белгорода будут получать скидку на горячее питание, если проект поддержат депутаты горсовета. Снизить стоимость обедов планируют за счёт дотаций.

Так, 77 рублей в день планируют выделять детям из малоимущих семей, учащимся с ограниченными возможностями, детям-инвалидам, сиротам и оставшимся без попечения родителей, учащимся с расстройством аутистического спектра. Самую большую скидку получат учащиеся общеобразовательной школы № 30. За счёт дотаций им покроют 90 рублей стоимости обеда.

Отметим, что в 2020 году субсидии из бюджета города были такими же, в этом году к получателям субсидии добавят и детей-инвалидов, если депутаты горсовета на заседании 31 августа проголосуют за принятие проекта решения.

Средства на реализацию возьмут из городского бюджета по отрасли «Образование».

В начале августа руководитель департамента образования Белгородской области Елена Тишина подняла вопрос о школьном питании. Особенно остро стоит проблема с детьми-инвалидами, которые не имеют статуса ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Им, по словам Тишиной, выдают только один бесплатный обед вместо двух. По подсчётам ведомства, потребность финансирования для организации подачи горячих блюд в школах особой категории детей составит порядка 14,5 млн рублей.

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