В Белгороде для шести категорий школьников установят субсидию на горячее питание

В начале августа руководитель департамента образования Белгородской области Елена Тишина подняла вопрос о школьном питании. Особенно остро стоит проблема с детьми-инвалидами, которые не имеют статуса ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Им, по словам Тишиной, выдают только один бесплатный обед вместо двух. По подсчётам ведомства, потребность финансирования для организации подачи горячих блюд в школах особой категории детей составит порядка 14,5 млн рублей.