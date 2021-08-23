В Белгороде для шести категорий школьников установят субсидию на горячее питание

Шесть категорий школьников Белгорода будут получать скидку на горячее питание, если проект поддержат депутаты горсовета. Снизить стоимость обедов планируют за счёт дотаций.
Так, 77 рублей в день планируют выделять детям из малоимущих семей, учащимся с ограниченными возможностями, детям-инвалидам, сиротам и оставшимся без попечения родителей, учащимся с расстройством аутистического спектра. Самую большую скидку получат учащиеся общеобразовательной школы № 30. За счёт дотаций им покроют 90 рублей стоимости обеда.
Отметим, что в 2020 году субсидии из бюджета города были такими же, в этом году к получателям субсидии добавят и детей-инвалидов, если депутаты горсовета на заседании 31 августа проголосуют за принятие проекта решения.
Средства на реализацию возьмут из городского бюджета по отрасли «Образование».
В начале августа руководитель департамента образования Белгородской области Елена Тишина подняла вопрос о школьном питании. Особенно остро стоит проблема с детьми-инвалидами, которые не имеют статуса ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Им, по словам Тишиной, выдают только один бесплатный обед вместо двух. По подсчётам ведомства, потребность финансирования для организации подачи горячих блюд в школах особой категории детей составит порядка 14,5 млн рублей.