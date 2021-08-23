Учения подтвердили готовность Белгородэнерго к ликвидации аварийных ситуаций

В соответствии с вводной, 18 декабря 2021 года из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных резким повышением температуры от минус 20 градусов до нуля, налипанием мокрого снега, порывами ветра до 27-30м/с, падением веток деревьев на провода зафиксированы массовые отключения электроэнергии в сетях 6-10 кВ. На подстанции 110 кВ Шебекино произошла утечка масла, его возгорание и пробой изоляции на трансформаторе напряжения 110 кВ. Во время несогласованного производства работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи 110 кВ Белгород — Шебекино 110 грузовой автомобиль наехал на опору № 10. Из-за падения опоры линия отключилась, став причиной полного обесточивания подстанции 110 кВ Шебекино и снижения давления элегаза, блокирования привода выключателя В 110 Шебекино ф. А на подстанции 330 кВ Белгород. В результате всех технологических нарушений без электроэнергии остались потребители и социальные объекты в 12 районах Белгородской области.