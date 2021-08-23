Стало известно, кто сливал жидкие стоки на поля Белгородской области

С начала 2021 года в Белгородской области выявили только один факт загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. Случай произошёл в Корочанском районе, на полях которого зафиксировали стекание животноводческих стоков из навозонакопителя на земли сельскохозяйственного назначения с последующим попаданием стоков в водный объект.
По данному факту в части загрязнения земель сельскохозяйственного назначения управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям привлекло к административной ответственности ООО «Кормовая компания «Зелёная долина» по ч.2 ст. 8.2.3 КоАП РФ, а также по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Сумма штрафа составила 350 тыс. рублей, рассказали ИА «Бел.Ру» в правительстве Белгородской области.
Что касается попадания жидких стоков в водный объект, контрольно-надзорные мероприятия проводило управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области, но о каком-либо наказании агропредприятий по данному факту не сообщается. Также в ответе на запрос редакции ничего не говорится о том, где именно располагается водный объект и загрязнённые животноводческими стоками поля.
Мы обратились за комментарием в агропромышленный холдинг «Зелёная Долина». Там факт загрязнения сельскохозяйственных земель признали, однако информацию о водном объекте опровергли: юристы не нашли документов, подтверждающих нарушение, о котором сообщили редакции в областном правительстве.
Это вопрос марта-апреля. Тогда шли ливни и лагуны переполнялись. Вносилось одновременно жидкое удобрение на поля. На земле было перенасыщение и внесение удобрений с превышением норм. Действительно, колоссальный штраф в 350 тысяч от Россельхознадзора был. Факт загрязнения водного объекта не отмечался.Елена Калугина, директор по корпоративной культуре и бренду ООО «УК «Зелёная Долина“»
Для разъяснения ситуации с водным объектом и уточнения координат загрязнённых полей редакция ИА «Бел.Ру» направила дополнительные запросы информации в правительство Белгородской области, региональное управление Россельхознадзора и управление экологического и охотничьего надзора, которое контролировало ситуацию с водоёмом.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кормовая компания „Зелёная Долина“» создано в Белгородской области в 2012 году и занимается животноводством. Директором организации является Павел Терещенко. За прошлый год «КК „Зелёная Долина“» выручила от продаж 2,3 млрд рублей, чистая прибыль составила свыше 632 млн рублей, а чистые активы — 716,4 млн рублей.
Стоит пояснить, что владельцем кормовой компании является ООО «АПХ «Зелёная Долина»». Обладателем 49% акций организации является АО «ЭФКО «Продукты питания», 45% — учредитель ГК «Зелёная Долина» Сергей Юдин. Ещё 6% акций принадлежит ООО «АПИК».
Что касается водоёмов, с начала 2021 года в Белгородской области не зарегистрировано ни одного несанкционированного слива жидких стоков в водные объекты региона агропромышленными предприятиями. Возможно, это связано с тем, что с начала года сотрудники управления экологического и охотничьего надзора не проводили плановых и внеплановых проверок в отношении агропромышленных предприятий.
Помимо одного факта загрязнения почв, в 2021 году инспекторы «Белгородского земельного фонда» выявили один случай распашки прибрежной защитной полосы водного объекта на территории Белгородского района. Данная информация направлена в управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области. Но кто был нарушителем в этом случае, не сообщается.
Напомним, в начале августа в правительстве Белгородской области обсуждали проблему обмеления рек и прудов. По мнению чиновников, не последнюю роль в этом играют сельскохозяйственные насаждения в поймах рек, которые по объёмам потребляемой воды сопоставимы с промышленными насосами на предприятии. В регионе собираются разработать законопроект, по которому фермерам запретят высаживать подсолнечник и кукурузу рядом с водоёмами. В поймах водных объектов допускаются только многолетние травы.