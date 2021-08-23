Стало известно, кто сливал жидкие стоки на поля Белгородской области

Что касается водоёмов, с начала 2021 года в Белгородской области не зарегистрировано ни одного несанкционированного слива жидких стоков в водные объекты региона агропромышленными предприятиями. Возможно, это связано с тем, что с начала года сотрудники управления экологического и охотничьего надзора не проводили плановых и внеплановых проверок в отношении агропромышленных предприятий.