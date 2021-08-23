Ритуальные услуги — особенности, виды, где заказать по новым стандартам

Весь перечень указанных услуг доступен по принципу одного окна. Заказчикам больше не нужно обращаться в несколько компаний и переплачивать. Более того, взаимодействие с Городской ритуальной службой осуществляется без посещения офиса и потерь времени. Все, что нужно можно заказать на сайте. Поэтому, заказчики полностью освобождаются от решения организационных вопросов.