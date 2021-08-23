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Posted 23 августа 2021, 07:34

Published 23 августа 2021, 07:34

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Ритуальные услуги — особенности, виды, где заказать по новым стандартам

23 августа 2021, 07:34
Городская ритуальная служба оказывает услуги по организации похорон под ключ в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Весь перечень указанных услуг доступен по принципу одного окна. Заказчикам больше не нужно обращаться в несколько компаний и переплачивать. Более того, взаимодействие с Городской ритуальной службой осуществляется без посещения офиса и потерь времени. Все, что нужно можно заказать на сайте. Поэтому, заказчики полностью освобождаются от решения организационных вопросов.

Основные услуги компании

Проведение похорон под ключ заключается в участии компании на всех этапах. Для лучшего понимания, основные виды услуг следует описать более подробно:

  • Крайне важными являются первоначальные действия при обнаружении факта смерти. Чтобы сделать все правильно и не потерять время, следует вызывать ритуального агента. Это штатные работники компании. По прибытию такого специалиста у него следует нужно спросить подтверждающие документ. Это позволит гарантированно избежать обращения к мошенникам и заказа навязанных услуг. Ритуальные агенты компании организуют вывоз тела в морг, помогут оформить и получить первичную документацию о смерти и для места на кладбище. Кроме того, они порекомендуют комплекс товар и услуг;
  • На сайте имеется каталог с ритуальными товарами. Они представлены широким ассортиментом продукции. Поэтому, каждый заказчик найдет нужные для себя изделия и по подходящей цене. Важно отметить, что все данные товары поступают напрямую от производителей, а некоторые вообще изготавливаются по прямому заказу компании. Например, имеются лакированные гробы из массива дерева и более бюджетные модели, обитые тканью. Они изготовлены партнерской фирмой и найти их можно только по каталогу. Это является гарантией качества и низких честных цен;
  • Заказчики могут запросить любые виды услуг. Например, специалисты организуют проведение отпевания в церкви или на дому покойного, обеспечат проведение панихиды, поминального обеда. При запросе заказчика будет приглашен церемониме2стер, обеспечено участие оркестра;
  • Имеется собственный автопарк. Современные комфортабельные микроавтобусы доставят близких покойного на кладбище и обратно. Для перевозки тела умершего имеются катафалки различных классов, что позволяет подобрать оптимальный по стоимости вариант.

Все представленные услуги можно заказать на сайте spbgorritual.ru по фиксированным ценам. При этом стоимость похорон рассчитывается всегда заранее и уже не меняется. Следовательно, заказчики защищены от непредвиденных расходов и всегда очень точно могут планировать свои затраты на похороны.

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