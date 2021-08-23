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Posted 23 августа 2021, 17:58

Published 23 августа 2021, 17:58

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Обнародована расширенная деловая программа Восточного экономического форума

23 августа 2021, 17:58
Восточный экономический форум в этом году отличается насыщенной программой: существенно увеличена деловая повестка – намечено более 70 мероприятий, а также запланированы новые форматы бизнес-встреч.

«Форум приносит большую практическую пользу для всего Дальневосточного региона. В рамках этого события происходит привлечение инвестиций, обмен информацией, мнениями и опытом о том, как лучше взаимодействовать с бизнесом», - рассказал о предстоящем мероприятии заместитель председателя Правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, пишет vostokmedia.com.

Он также отметил, что в рамках форума будет проведен отраслевой анализ, который станет основным при ответе на вопросы о развитии ДФО, а также поможет проконтролировать исполнение назначенных президентом задач.

Тема форума в этом году очень актуальна - «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Пленарное заседание намечено на 3 сентября.

Все сессии форума разделены по темам на четыре блока: «Дальний Восток – новые вызовы и возможности», «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Молодежный ВЭФ» и «Общая ответственность в меняющемся мире».

Первый блок предназначен для обсуждения стратегий развития ДФО. Специалисты разовьют темы экономики, вопросы инвестиций, логистики, сельского хозяйства, высоких технологий и космических перспектив. Отдельно планируется обсудить программу «Дальневосточный гектар».

Научно-инновационные темы, цифровизация, безуглеродная энергетика, спорт и туризм, новые возможностей для ДФО и Арктики соберут всех заинтересованных на сессиях второго блока.

Вопросы изменений климата, развития медиаиндустрии, волонтерство, осознанного потребления и охраны природы вошли в мероприятия третьего блока. Ну а в рамках четвертого блока эксперты предложат решения в сферах карьеры, молодежного предпринимательства, медиаиндустрии.

В ходе ВЭФ состоятся международные бизнес-диалоги – деловые встречи в глобальных масштабах: «Россия – Япония», «Россия – АСЕАН», «Россия – Корея», «Россия – Европа» и «Россия – Китай».

Эксперты и участники в рамках форума обсудят перспективы Международной конференции АТЭС по высшему образованию, Большого евразийского партнерства и международной конференции, посвященной 100-летию установления дипломатических отношений между РФ и Монголией.

ВЭФ пройдет 2-4 сентября во Владивостоке. Поддержку мероприятия оказывает Фонд Росконгресс, а информационным партнером выступает холдинг 1MI.

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