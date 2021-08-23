Обнародована расширенная деловая программа Восточного экономического форума

«Форум приносит большую практическую пользу для всего Дальневосточного региона. В рамках этого события происходит привлечение инвестиций, обмен информацией, мнениями и опытом о том, как лучше взаимодействовать с бизнесом», - рассказал о предстоящем мероприятии заместитель председателя Правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, пишет vostokmedia.com.