НРФ Регионы соберет более 50 практиков рекламы со всей России

Posted 23 августа 2021, 14:25
Published 23 августа 2021, 14:25
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
Организаторы НРФ «Регионы» собираются провести мероприятие офлайн. Участники смогут воспользоваться возможностями живой коммуникации. К деловой программе присоединятся эксперты и главы «Газпром-медиа», Mediascope, Национального рекламного альянса, оператора наружной рекламы Gallery, сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ», ГК «Выбери радио», Яндекс.Бизнес и Deltaplan Group. Там же будут спикеры от Mail.ru Group и руководители самых крупных отечественных агентств. Все они получили признание и на российском, и на международном рекламном рынке. Об этом пишет tagilcity.ru.
В программе форума особое место отведут агентствам из субъектов РФ. Такие фирмы пока не реализуют международные проекты с миллиардными бюджетами. Специалисты и топ-менеджеры федерального уровня расскажут о собственном пути, проделанном от мелких компаний до лидеров рынка.
Гости представят самые свежие данные об актуальных сейчас направлениях. Речь идет о маркетинге, видео, аудио, digital, новых медиа, наружной рекламе, event, HR, PR, production и креативе. Делегаты получат доступ к последней аналитике и прогнозам на ближайшее время.
На вторые сутки Национальный рекламный форум «Регионы» посетят лидеры креативного рынка со всей страны. Восьмого сентября будут проведены воркшопы, лекции, штурмы и паблик-токи. Двухдневная программа завершится объявлением победителей Первого регионального фестиваля рекламы — 1Й.
НРФ «Регионы» стал очередным проектом Ассоциации коммуникационных агентств Российской Федерации. Его проводят с целью развития регионального рынка рекламы. В мероприятии принимают участие агентства, рекламодатели и медиа изо всех уголков России. Официальным медиапартнером форума стал холдинг 1MI.