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Posted 23 августа 2021, 14:25

Published 23 августа 2021, 14:25

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

НРФ Регионы соберет более 50 практиков рекламы со всей России

23 августа 2021, 14:25
Руководители и специалисты крупнейших рекламных агентств примут участие в Национальном рекламном форуме (НРФ) «Регионы». На мероприятие прибудут более 50 практиков рекламы изо всех уголков России. Форум состоится в очном формате с седьмого по восьмое сентября в Екатеринбурге.

Организаторы НРФ «Регионы» собираются провести мероприятие офлайн. Участники смогут воспользоваться возможностями живой коммуникации. К деловой программе присоединятся эксперты и главы «Газпром-медиа», Mediascope, Национального рекламного альянса, оператора наружной рекламы Gallery, сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ», ГК «Выбери радио», Яндекс.Бизнес и Deltaplan Group. Там же будут спикеры от Mail.ru Group и руководители самых крупных отечественных агентств. Все они получили признание и на российском, и на международном рекламном рынке. Об этом пишет tagilcity.ru.

В программе форума особое место отведут агентствам из субъектов РФ. Такие фирмы пока не реализуют международные проекты с миллиардными бюджетами. Специалисты и топ-менеджеры федерального уровня расскажут о собственном пути, проделанном от мелких компаний до лидеров рынка.

Гости представят самые свежие данные об актуальных сейчас направлениях. Речь идет о маркетинге, видео, аудио, digital, новых медиа, наружной рекламе, event, HR, PR, production и креативе. Делегаты получат доступ к последней аналитике и прогнозам на ближайшее время.

На вторые сутки Национальный рекламный форум «Регионы» посетят лидеры креативного рынка со всей страны. Восьмого сентября будут проведены воркшопы, лекции, штурмы и паблик-токи. Двухдневная программа завершится объявлением победителей Первого регионального фестиваля рекламы — 1Й.

НРФ «Регионы» стал очередным проектом Ассоциации коммуникационных агентств Российской Федерации. Его проводят с целью развития регионального рынка рекламы. В мероприятии принимают участие агентства, рекламодатели и медиа изо всех уголков России. Официальным медиапартнером форума стал холдинг 1MI.

#Новости#Политика
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