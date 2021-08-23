НРФ Регионы соберет более 50 практиков рекламы со всей России

Организаторы НРФ «Регионы» собираются провести мероприятие офлайн. Участники смогут воспользоваться возможностями живой коммуникации. К деловой программе присоединятся эксперты и главы «Газпром-медиа», Mediascope, Национального рекламного альянса, оператора наружной рекламы Gallery, сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ», ГК «Выбери радио», Яндекс.Бизнес и Deltaplan Group. Там же будут спикеры от Mail.ru Group и руководители самых крупных отечественных агентств. Все они получили признание и на российском, и на международном рекламном рынке. Об этом пишет tagilcity.ru.