bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа 2021, 07:14

Published 23 августа 2021, 07:14

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Летом 2022 года в Белгородской области трудоустроят 50 тысяч подростков

23 августа 2021, 07:14
Сюжет
Губернатор
Этим летом подростки трудились в сельском хозяйстве, учреждениях культуры, а также у частных предпринимателей. В следующем году власти планируют трудоустроить 50 тысяч школьников и студентов, сообщил глава региона.

Летом 2021 года в Белгородской области пошли на работу 37 тысяч школьников, в числе которых были и трудные подростки. Как рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков, дети опробовали на себе профессию озеленителя, библиотекаря, а также работали в сельском хозяйстве, управлении соцзащиты, депздраве, учреждениях культуры и в организациях малого и среднего бизнеса.

На следующий год будем планировать увеличение — заложим больше денег. Планируем в летний период 2022 года трудоустроить более 50 тысяч человек в учреждения и предприятия Белгородской области. Вячеслав Гладков

На своей странице в соцсети чиновник отметил, что сумму на реализацию плана увеличат почти в пять раз — на эти цели направят 67,5 млн рублей.

Материалы по теме
От 6 до 15 тысяч рублей получают на легальной работе белгородские подросткиТрудная история с трудоустройством в Белгородской области
#Новости#Общество#Белгородская область#Подростки#Губернатор#Работа#Трудоустройство#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика