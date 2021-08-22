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Пожилые белгородцы смогут прививаться от коронавируса вакциной «Спутник Лайт»

22 августа 2021, 09:02
Фото: Бел.Ру
Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Теперь «Спутником Лайт» могут иммунизироваться пациенты старше 60 лет, пишет «Коммерсантъ».

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» поступила в Белгородскую область 27 июля. Тогда же глава департамента здравоохранения региона Андрей Иконников заявил, что препаратом будут прививать пациентов в возрасте от 18 до 60 лет.

Однако теперь пройти иммунизацию однокомпонентной вакциной смогут пожилые белгородцы. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сделала заявление о том, что «эксперты дали разрешение на использование вакцины „Спутник Лайт“ для лиц старше 60 лет». Об этом рассказал «Коммерсантъ».

Глава Минздрава отметил, что прежде всего этим препаратом будут делать повторные прививки. Напомним, что ревакцинация в России уже началась. В пятницу вечером во время прямой линии глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что собирается сделать повторную прививку от новой инфекции и отвести на эту процедуру родственников.

Ранее на «Бел.Ру» также писали, что Белгородская область заняла первое место как среди регионов РФ по доле привитых одним компонентом вакцины против ковида, так и двумя компонентами. Прочесть об этом подробнее можно в нашем материале.

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