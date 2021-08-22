Пожилые белгородцы смогут прививаться от коронавируса вакциной «Спутник Лайт»

Глава Минздрава отметил, что прежде всего этим препаратом будут делать повторные прививки. Напомним, что ревакцинация в России уже началась. В пятницу вечером во время прямой линии глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что собирается сделать повторную прививку от новой инфекции и отвести на эту процедуру родственников.