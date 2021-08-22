Как выглядит новый приют для животных в Белгороде, который откроют через месяц

Не так давно на «Бел.Ру» писали о зооволонтёре Наталье Пчёлкиной, на которую подавали в суд, чтобы ликвидировать передержку животных во дворе её частного дома. Суд иск удовлетворил, но Наталья попросила отсрочку. Ведь она ухаживает не только за щенками или мелкими собачками: большинство её «постояльцев» — собаки крупных пород, к примеру, алабаи, которых не выпустишь просто так на улицу.