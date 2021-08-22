bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 августа 2021, 07:20

Published 22 августа 2021, 07:20

Modified 1 декабря, 08:05

Updated 1 декабря, 08:05

Как выглядит новый приют для животных в Белгороде, который откроют через месяц

22 августа 2021, 07:20
Сюжет
Фотофакт
Новый временный дом для 300 бездомных животных почти готов к открытию. Здесь есть всё для содержания четверолапых: кабинет ветврача, зимние вольеры, площадки для выгула и многое другое.

Не так давно на «Бел.Ру» писали о зооволонтёре Наталье Пчёлкиной, на которую подавали в суд, чтобы ликвидировать передержку животных во дворе её частного дома. Суд иск удовлетворил, но Наталья попросила отсрочку. Ведь она ухаживает не только за щенками или мелкими собачками: большинство её «постояльцев» — собаки крупных пород, к примеру, алабаи, которых не выпустишь просто так на улицу.

После случившегося Пчёлкина взяла в аренду участок, чтобы построить приют, куда можно было бы переселить псов. Сначала женщина собирала средства для возведения нового дома для «брошенок» в социальных сетях, но позже нашёлся спонсор.

21 августа, во Всемирный день защиты бездомных животных, посмотреть на готовность приюта приехали глава области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Юрий Галдун. Здесь, на ул. Коммунальной, почти всё готово для встречи животных. В приюте есть кабинет ветврача, кормокухня, склад, душевая, помещение для инвентаря, зимние вольеры, площадки для выгула собак и летние вольеры.

Остались последние штрихи — озеленение прилегающей территории, оборудование вольеров, поставка мебели и медпрепаратов. Открыть приют планируют через месяц.

Здесь созданы все условия для цивилизованного содержания животных. Подведены все коммуникации — свет, газ, вода. Имеется вентиляция. Каждой собаке мы будем искать нового хозяина. Надеемся на помощь волонтёров и всех неравнодушных граждан. Наталья Пчёлкина

Бездомные животные — больная тема для региона. Часто такие пушистики подвергаются нападкам со стороны людей: их забивают молотками, душат проволокой, в них стреляют из арбалета. Другие приюты и передержки в регионе трещат по швам из-за наплыва «брошенок», которым требуется помощь. И единственный выход — массовая стерилизация животных. Однако как донести до владельцев питомцев, что это необходимость, зооволонтёры не знают.

#Новости#Город#Фотофакт#Новости Белгорода#Приют#Приют для собак#Наталья Пчёлкина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика