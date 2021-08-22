Как выглядит новый приют для животных в Белгороде, который откроют через месяц

Posted 22 августа 2021, 07:20
Published 22 августа 2021, 07:20
Modified 1 декабря, 08:05
Updated 1 декабря, 08:05
Не так давно на «Бел.Ру» писали о зооволонтёре Наталье Пчёлкиной, на которую подавали в суд, чтобы ликвидировать передержку животных во дворе её частного дома. Суд иск удовлетворил, но Наталья попросила отсрочку. Ведь она ухаживает не только за щенками или мелкими собачками: большинство её «постояльцев» — собаки крупных пород, к примеру, алабаи, которых не выпустишь просто так на улицу.
После случившегося Пчёлкина взяла в аренду участок, чтобы построить приют, куда можно было бы переселить псов. Сначала женщина собирала средства для возведения нового дома для «брошенок» в социальных сетях, но позже нашёлся спонсор.
21 августа, во Всемирный день защиты бездомных животных, посмотреть на готовность приюта приехали глава области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Юрий Галдун. Здесь, на ул. Коммунальной, почти всё готово для встречи животных. В приюте есть кабинет ветврача, кормокухня, склад, душевая, помещение для инвентаря, зимние вольеры, площадки для выгула собак и летние вольеры.
Остались последние штрихи — озеленение прилегающей территории, оборудование вольеров, поставка мебели и медпрепаратов. Открыть приют планируют через месяц.
Здесь созданы все условия для цивилизованного содержания животных. Подведены все коммуникации — свет, газ, вода. Имеется вентиляция. Каждой собаке мы будем искать нового хозяина. Надеемся на помощь волонтёров и всех неравнодушных граждан. Наталья Пчёлкина
Бездомные животные — больная тема для региона. Часто такие пушистики подвергаются нападкам со стороны людей: их забивают молотками, душат проволокой, в них стреляют из арбалета. Другие приюты и передержки в регионе трещат по швам из-за наплыва «брошенок», которым требуется помощь. И единственный выход — массовая стерилизация животных. Однако как донести до владельцев питомцев, что это необходимость, зооволонтёры не знают.