В Белгородской области после столкновения с КамАЗом погиб водитель иномарки

Ночью в Ракитянском районе «Тойота Камри» столкнулась с мопедом, 38-летний водитель и 44-летний пассажир которого попали в больницу. В 15:15 на улице Бориса Морозова в Старом Осколе 12-летний мальчик на велосипеде выехал на трассу и врезался в автомобиль «Ниссан Леаф». Велосипедист получил травмы. А вечером на проспекте Губкина столкнулись «Хёндай Солярис» и ВАЗ-2115. В аварии пострадали 30-летняя пассажирка отечественного авто и двое мальчиков четырёх и двух лет.