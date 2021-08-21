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В Белгородской области после столкновения с КамАЗом погиб водитель иномарки

21 августа 2021, 14:56
Фото: управление ГИБДД России по Белгородской области
20 августа в Белгородской области зарегистрировано девять ДТП с пострадавшими: один человек погиб, 12 получили травмы, сообщили в ГИБДД.

Авария со смертельным исходом произошла в Чернянском районе на автодороге Короча - Чернянка - Красное. По предварительным данным, около 10:10 «Хёндай Солярис», выезжая с второстепенной дороги, не пропустил КамАЗ. 62-летнего водителя иномарки отвезли в больницу, где он скончался.

Ночью в Ракитянском районе «Тойота Камри» столкнулась с мопедом, 38-летний водитель и 44-летний пассажир которого попали в больницу. В 15:15 на улице Бориса Морозова в Старом Осколе 12-летний мальчик на велосипеде выехал на трассу и врезался в автомобиль «Ниссан Леаф». Велосипедист получил травмы. А вечером на проспекте Губкина столкнулись «Хёндай Солярис» и ВАЗ-2115. В аварии пострадали 30-летняя пассажирка отечественного авто и двое мальчиков четырёх и двух лет.

Около 16:00 в Белгороде «Лада Веста», поворачивая налево на Гражданском проспекте, сбила двух пешеходов — 33-летнего мужчину и 23-летнюю девушку, они шли по пешеходному переходу на зелёный свет. Их отвезли в больницу. Ещё один наезд на пешехода произошёл на улице Будённого областного центра около 20:20. Под колёса «Шевроле Авео» на пешеходном переходе попал 35-летний мужчина. За рулём сидела 27-летняя девушка.

В посёлке Новосадовый в пассажирском автобусе ЛиАЗ при резком торможении упала 66-летняя пассажирка, ей потребовалась медицинская помощь.

#Новости#ДТП#Аварии#Гибдд#Происшествия
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