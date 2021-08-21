В Белгородской области 13 приставов наказали за волокиту

13 судебных приставов области привлекли к дисциплинарной ответственности после проверки прокуратуры, куда на их работу много раз жаловались жители. Выяснилось, что в УФССП России по Белгородской области грубо нарушались сроки возбуждения исполнительных производств, допускалась волокита при перечислении денег взыскателям и нарушался порядок рассмотрения заявлений, ходатайств и жалоб.
Приставы выносили необоснованный запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости уже после того, как человек оплатил задолженность. А после окончания свыше 150 производств документы не вернули взыскателям вовремя.
Из примеров: с января по март пристав не перечислял алиментные 50 тыс. рублей, которые требовались для содержания ребёнка, хотя деньги на счёте подразделения лежали.
По итогам проверки главному судебному приставу Белгородской области Денису Казанову внесено представление, 13 судебных приставов — исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности.