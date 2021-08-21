В Белгородской области 13 приставов наказали за волокиту

13 судебных приставов области привлекли к дисциплинарной ответственности после проверки прокуратуры, куда на их работу много раз жаловались жители. Выяснилось, что в УФССП России по Белгородской области грубо нарушались сроки возбуждения исполнительных производств, допускалась волокита при перечислении денег взыскателям и нарушался порядок рассмотрения заявлений, ходатайств и жалоб.