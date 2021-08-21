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Белгородка выиграла на «Тавриде» 400 тысяч рублей

21 августа 2021, 15:17
Фото: https://vk.com/kiratalanova
На эти средства в Белгородской области будут ставить спектакль с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

На молодёжном форуме «Таврида» белгородка Кира Таланова выиграла грант в размере 400 тысяч рублей. Она привезла на суд жюри инклюзивный театральный проект «СОВА», который вошёл в число победителей. Он подразумевает создание музыкально-пластического спектакля с участием воспитанников Новооскольской специальной школы-интерната по мотивам сказки «Маленький принц».

В рамках заезда «Улица как новая сцена» арт-кластера «Таврида» конкурсанты предложили 35 проектов, десять из них выиграли гранты на общую сумму свыше 5 млн рублей.

Фото: Кира Таланова / https://vk.com/kiratalanova

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