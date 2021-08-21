Белгородка выиграла на «Тавриде» 400 тысяч рублей

На молодёжном форуме «Таврида» белгородка Кира Таланова выиграла грант в размере 400 тысяч рублей. Она привезла на суд жюри инклюзивный театральный проект «СОВА», который вошёл в число победителей. Он подразумевает создание музыкально-пластического спектакля с участием воспитанников Новооскольской специальной школы-интерната по мотивам сказки «Маленький принц».