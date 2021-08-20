Вячеслав Гладков собирается пройти ревакцинацию от коронавируса

Обязательную вакцинацию мы не вводили и не планируем. Считаю, что нужно разговаривать и убеждать в необходимости сделать прививки людей. Это то, что мы делали, делаем и будем делать. Нашей целью не является достижение определённого показателя доли вакцинированных. Мы должны снизить уровень проблемы, связанной с ковидом и пандемией. Вячеслав Гладков