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Posted 20 августа 2021, 16:15

Published 20 августа 2021, 16:15

Modified 1 декабря, 08:16

Updated 1 декабря, 08:16

Вячеслав Гладков собирается пройти ревакцинацию от коронавируса

20 августа 2021, 16:15
Сюжет
Медицина
Глава Белгородской области во время прямой линии рассказал, почему хочет сделать повторную прививку от новой инфекции, и оценил шансы введения обязательной вакцинации в регионе.

В ближайшее время Вячеслав Гладков проверит уровень антител к ковиду, и если их число невелико, то он готов пройти ревакцинацию. Это же он посоветует и своим близким. По словам главы региона, вакцинация — единственный выход в сложившейся ситуации, однако заставлять население прививаться власти не планируют.

Обязательную вакцинацию мы не вводили и не планируем. Считаю, что нужно разговаривать и убеждать в необходимости сделать прививки людей. Это то, что мы делали, делаем и будем делать. Нашей целью не является достижение определённого показателя доли вакцинированных. Мы должны снизить уровень проблемы, связанной с ковидом и пандемией. Вячеслав Гладков

Ситуация с вакцинацией требует внимательного отношения со стороны всех белгородцев, отметил Гладков и призвал население обращаться к врачам, если у людей есть какие-то вопросы, связанные с иммунизацией.

Также руководитель региона подчеркнул, что власти ежедневно контролируют число новых заболевших, занятость коечного фонда и степени развития болезни. В целом заболеваемость ковидом в Белгородской области не такая высокая, как в других субъектах.

Напомним, Белгородская область стала лидером по доле вакцинированных от коронавируса. По данным федеральных штабов и Росстата, обоими компонентами препарата привились 38,16% от общего числа населения. Первый укол сделали порядка 44,55% населения, что составляет порядка 686,6 тысячи человек. По словам Гладкова, в 19 муниципальных образованиях региона привито свыше 60% — там сформирован коллективный иммунитет.

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#Новости#Белгородская область#Медицина#Губернатор#Вакцинация#Коронавирус#Эксклюзив#Вячеслав Гладков
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