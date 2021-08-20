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Вячеслав Гладков ответил на вопрос о высоких ценах на белгородские продукты

20 августа 2021, 17:13
Фото: Бел.Ру
На прямой линии врио губернатора спросили, почему цены на белгородские продукты в регионе выше, чем на них же в других субъектах РФ.

Врио губернатора Белгородской области проблему признал и назвал правомочным вопрос со стороны жителей региона: «Почему мы наше не можем купить по доступной цене?»

Гладков отметил, что цены на какие-то виды продукции, производимой в регионе, удалось в ручном режиме «подвинуть».

Не могу назвать это системой. Сейчас мы определяем, как новый урожай влияет на потребительскую корзину. Точно понимаем, что у овощной группы нужно увеличивать объёмы, нужно работать с точки зрения логистики и хранения продуктов. Работаем с потребителями мяса курицы и свинины. Хотя говорят, что в Курске всё равно дешевле. Мы будем заниматься этим системно, понимаем, что уровень дохода большого числа людей в области не позволяет успевать за скачками цен. Вячеслав Гладков

Напомним, Вячеслав Гладков заявлял, что в Белгородской области выращивают недостаточно овощей. Ранее Белгородстат рассказал, что подешевело для белгородцев в июле. В то же время Федеральная антимонопольная служба начала проверку крупных ретейлеров из-за высоких цен в продуктовых магазинах.

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#Новости#Цены#Вячеслав Гладков#Продукты#Губернатор#Экономика
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