Вячеслав Гладков ответил на вопрос о высоких ценах на белгородские продукты

Не могу назвать это системой. Сейчас мы определяем, как новый урожай влияет на потребительскую корзину. Точно понимаем, что у овощной группы нужно увеличивать объёмы, нужно работать с точки зрения логистики и хранения продуктов. Работаем с потребителями мяса курицы и свинины. Хотя говорят, что в Курске всё равно дешевле. Мы будем заниматься этим системно, понимаем, что уровень дохода большого числа людей в области не позволяет успевать за скачками цен. Вячеслав Гладков