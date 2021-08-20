Все белгородские дети войны получат выплату вне зависимости от наличия инвалидности

Posted 20 августа 2021, 17:27
Published 20 августа 2021, 17:27
Modified 1 декабря, 07:54
Updated 1 декабря, 07:54
20 августа на прямую линию руководителя Белгородской области Вячеслава Гладкова обратилась местная жительница, которая рассказала, что её мама, которая причислена к категории детей войны, не получает региональные выплаты из-за второй группы инвалидности. По словам белгородки, её матери попросту отказали в выплатах.
Руководитель региона пояснил, что власти долго рассматривали возможность введения дополнительных льгот для детей войны, которые не получают региональную выплату. Однако чиновники решили, что подобными полумерами проблему не закрыть, и подготовили новый законопроект.
Людям по 80–86 лет. Конечно, обидно, что государство разделило одну категорию людей на две группы: почему одному выделяются деньги, а другому — нет? Мы приняли решение, чтобы деньги были выплачены за весь 2021 год, — с 1 октября они будут поступать на счета ежемесячно, а в сентябре дети войны получат всю сумму за первые девять месяцев. Вячеслав Гладков
Отметим, что сумма в размере 902 рублей будет начисляться детям войны в беззаявительном порядке. На эти цели власти направят около 850 млн рублей.
Напомним, в 2022 году размер социальных выплат в регионе проиндексируют на 20%. Также повышение коснётся ветеранов труда, тружеников тыла, репрессированных и реабилитированных и многодетных семей.