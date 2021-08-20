Все белгородские дети войны получат выплату вне зависимости от наличия инвалидности

Людям по 80–86 лет. Конечно, обидно, что государство разделило одну категорию людей на две группы: почему одному выделяются деньги, а другому — нет? Мы приняли решение, чтобы деньги были выплачены за весь 2021 год, — с 1 октября они будут поступать на счета ежемесячно, а в сентябре дети войны получат всю сумму за первые девять месяцев. Вячеслав Гладков