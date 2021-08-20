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Posted 20 августа 2021, 17:27

Published 20 августа 2021, 17:27

Modified 1 декабря, 07:54

Updated 1 декабря, 07:54

Все белгородские дети войны получат выплату вне зависимости от наличия инвалидности

20 августа 2021, 17:27
Сюжет
Губернатор
В сентябре на счета детей войны поступит полная сумма за первые пропущенные девять месяцев, а с 1 октября выплаты будут осуществлять ежемесячно в беззаявительном порядке.

20 августа на прямую линию руководителя Белгородской области Вячеслава Гладкова обратилась местная жительница, которая рассказала, что её мама, которая причислена к категории детей войны, не получает региональные выплаты из-за второй группы инвалидности. По словам белгородки, её матери попросту отказали в выплатах.

Руководитель региона пояснил, что власти долго рассматривали возможность введения дополнительных льгот для детей войны, которые не получают региональную выплату. Однако чиновники решили, что подобными полумерами проблему не закрыть, и подготовили новый законопроект.

Людям по 80–86 лет. Конечно, обидно, что государство разделило одну категорию людей на две группы: почему одному выделяются деньги, а другому — нет? Мы приняли решение, чтобы деньги были выплачены за весь 2021 год, — с 1 октября они будут поступать на счета ежемесячно, а в сентябре дети войны получат всю сумму за первые девять месяцев. Вячеслав Гладков

Отметим, что сумма в размере 902 рублей будет начисляться детям войны в беззаявительном порядке. На эти цели власти направят около 850 млн рублей.

Напомним, в 2022 году размер социальных выплат в регионе проиндексируют на 20%. Также повышение коснётся ветеранов труда, тружеников тыла, репрессированных и реабилитированных и многодетных семей.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Эксклюзив#Выплаты#Вячеслав Гладков#Дети войны
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