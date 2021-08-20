В выходные белгородцев ждёт похолодание

В субботу, 21 августа, над регионом будет переменная облачность. Ночью местами пройдут дожди, днём местами они усилятся и их сопроводят грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду.
В Белгороде осадки обещают уже к ночи пятницы. Утром небо прояснится, но к вечеру снова возможны небольшие осадки. В тёмное время суток температура воздуха опустится до +18 °С. Днём столбики термометров не поднимутся выше 24 градусов тепла.
В Старом Осколе ближе к вечеру субботы выпадет почти 4 мм осадков, но будет на градус теплее. В Новом Осколе — минимальные осадки и до +25. В Валуйках — до 27 градусов тепла.