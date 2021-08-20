Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В выходные белгородцев ждёт похолодание

20 августа 2021, 12:03
Фото: Бел.Ру
По данным Гидрометцентра, в Белгородской области на фоне небольших осадков понизится температура.
Сюжет
Погода

В субботу, 21 августа, над регионом будет переменная облачность. Ночью местами пройдут дожди, днём местами они усилятся и их сопроводят грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду.

В Белгороде осадки обещают уже к ночи пятницы. Утром небо прояснится, но к вечеру снова возможны небольшие осадки. В тёмное время суток температура воздуха опустится до +18 °С. Днём столбики термометров не поднимутся выше 24 градусов тепла.

В Старом Осколе ближе к вечеру субботы выпадет почти 4 мм осадков, но будет на градус теплее. В Новом Осколе — минимальные осадки и до +25. В Валуйках — до 27 градусов тепла.

#Новости#Погода в Белгородской области#Погода#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46