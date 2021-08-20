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В правительстве Белгородской области назначили главу управления туризма

20 августа 2021, 08:43
Фото: Бел.Ру
Руководителем управления стала бывший глава Крутологского сельского поселения Ия Подзолкова.

Ия Подзолкова окончила филологический факультет, обучалась в НИУ «БелГУ» в магистратуре по направлению «Туризм» по специальности «Организация и управление туристским бизнесом».

С 2009 по 2018 год работала в администрации Белгорода, в том числе возглавляла отдел по развитию туризма. После была главой администрации Крутологского сельского поселения.

Отметим, что ранее сферой туризма занимался департамент экономического развития. Сейчас ведомство в подчинении первого вице-губернатора региона Евгения Мирошникова.

Ия Подзолкова
Фото: сайт администрации Крутологского сельского поселения

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