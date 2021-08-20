В правительстве Белгородской области назначили главу управления туризма

Ия Подзолкова окончила филологический факультет, обучалась в НИУ «БелГУ» в магистратуре по направлению «Туризм» по специальности «Организация и управление туристским бизнесом».
С 2009 по 2018 год работала в администрации Белгорода, в том числе возглавляла отдел по развитию туризма. После была главой администрации Крутологского сельского поселения.
Отметим, что ранее сферой туризма занимался департамент экономического развития. Сейчас ведомство в подчинении первого вице-губернатора региона Евгения Мирошникова.