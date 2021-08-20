Прилепин открыл общественную приемную в Нижнем Новгороде

В новой приемной будут работать специалисты, отвечающие за несколько направлений. Это контроль исполнения поручений президента в регионе, помощь в вопросах образования, газификации, снижения тарифов ЖКХ, решение проблем с инфраструктурой и поддержка культурных проектов. Об этом пишет newsnn.ru.
На церемонии открытия приемной Прилепин рассказал о результатах опроса 12 тысяч нижегородцев по поводу строительства новых веток метро. Большинство людей считают, что в первую очередь метро нужно проводить до Верхних Печер. Итоги исследования будут направлены главе региона.
В первый день работы приемной Прилепин уже получил наказы от жителей по качеству школьного образования, газификации населенных пунктов на севере области, контролю за благоустройством дворов, дорожному ремонту и строительству объездной магистрали в Балахне.
Под конец мероприятия Прилепин обратился к Игорю Чкалову и попросил его воздержаться от пролета под мостом в день 800-летия Нижнего Новгорода. Он пообещал поддержать проект правнука знаменитого летчика по развитию малой авиации.