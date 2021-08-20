Прилепин открыл общественную приемную в Нижнем Новгороде

В новой приемной будут работать специалисты, отвечающие за несколько направлений. Это контроль исполнения поручений президента в регионе, помощь в вопросах образования, газификации, снижения тарифов ЖКХ, решение проблем с инфраструктурой и поддержка культурных проектов. Об этом пишет newsnn.ru.