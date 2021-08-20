Общественный транспорт Белгорода перейдёт под контроль области

Posted 20 августа 2021, 17:31
Published 20 августа 2021, 17:31
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
20 августа в ходе прямой линии руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что готов предложить депутатам взять в собственность Белгородской области Единую транспортную компанию.
Считаю, что мы должны взять на себя эту ответственность и ресурса у нас больше, чем у муниципалитетов. Надеюсь, что наши действия усилят и убыстрят изменения с пассажирским транспортным сообщением Белгородской агломерации.Вячеслав Гладков
Также руководитель региона отметил, что даже несмотря на то, что в 2021 году в Белгородской агломерации запустили девять новых маршрутов и увеличили плотность ещё по 20 направлениям, этого недостаточно для решения всех проблем.
Что касается самой транспортной реформы, то Гладков отметил, что принятые ранее решения по изменению движения автобусов были на эмоциях и с привлечением «не совсем компетентных экспертов». Сейчас этим вопросом занялся глава депстроя Владимир Базаров. Чиновник должен разрешить сложившуюся ситуацию до конца этого года.
Напомним, в июне мэрия Белгорода в очередной раз увеличила долю в уставном капитале Единой транспортной компании до 31,5%, она составляет 172,13 млн рублей. Однако даже этот денежный вклад не повлиял на структуру владельцев — главным так и остался Фонд поддержки ИЖС.