На проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде началась кардинальная перестройка

На главной магистрали города появятся новые остановки. Кроме этого, заменят павильоны на «Энергомаше», «Стадионе» и «Родине», рассказал мэр Юрий Галдун на своей странице во «ВКонтакте». На проспекте отремонтируют дорогу и нанесут новую разметку.

Сюжет Автобус по расписанию