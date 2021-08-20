На проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде началась кардинальная перестройка

В Белгороде начались работы на проспекте Богдана Хмельницкого. На трёх остановках — «Энергомаш», «Стадион» и «Родина» — поставят новые современные павильоны.
Помимо этого, появятся дополнительные остановки, о которых говорилось ранее в рамках запуска новой маршрутной сети. Их установят между «Энергомашем» и улицей Мичурина, возле спорткомплекса Хоркиной и здания «Ростелекома».
Юрий Галдун добавил, что на проспекте Богдана Хмельницкого отремонтируют дорогу и обновят разметку. На переходах установят светофоры.
Новая маршрутная сеть в Белгородской агломерации должна заработать в 2022 году. Ранее её запуск анонсировали на осень 2020 года. После изменений появится 27 магистральных, 18 городских и 70 подвозящих и сезонных маршрутов.
Пересадка в черте города между маршрутами будет бесплатной при оплате проезда банковской картой в течение 45 минут. На дорогах появятся выделенные для общественного транспорта полосы.
Изменится нумерация автобусов. В транспорте заработает система «чек-ин/чек-аут». В некоторых автобусах к реформе уже установили валидаторы, но все они заработают не раньше 2022 года.