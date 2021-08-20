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На проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде началась кардинальная перестройка

20 августа 2021, 13:38
Фото: страница Юрия Галдуна во "ВКонтакте"
На главной магистрали города появятся новые остановки. Кроме этого, заменят павильоны на «Энергомаше», «Стадионе» и «Родине», рассказал мэр Юрий Галдун на своей странице во «ВКонтакте». На проспекте отремонтируют дорогу и нанесут новую разметку.

В Белгороде начались работы на проспекте Богдана Хмельницкого. На трёх остановках — «Энергомаш», «Стадион» и «Родина» — поставят новые современные павильоны.

Помимо этого, появятся дополнительные остановки, о которых говорилось ранее в рамках запуска новой маршрутной сети. Их установят между «Энергомашем» и улицей Мичурина, возле спорткомплекса Хоркиной и здания «Ростелекома».

Юрий Галдун добавил, что на проспекте Богдана Хмельницкого отремонтируют дорогу и обновят разметку. На переходах установят светофоры.

Ранее сообщалось, что новая дорожная инфраструктура на Богданке обойдётся в 35,4 млн рублей.

Новая маршрутная сеть в Белгородской агломерации должна заработать в 2022 году. Ранее её запуск анонсировали на осень 2020 года. После изменений появится 27 магистральных, 18 городских и 70 подвозящих и сезонных маршрутов.

Пересадка в черте города между маршрутами будет бесплатной при оплате проезда банковской картой в течение 45 минут. На дорогах появятся выделенные для общественного транспорта полосы.

Оборудуют 50 новых остановок. Ранее их перенесли на карту.

Изменится нумерация автобусов. В транспорте заработает система «чек-ин/чек-аут». В некоторых автобусах к реформе уже установили валидаторы, но все они заработают не раньше 2022 года.

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