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Глава Старого Оскола встретился с работниками Стойленского ГОКа

20 августа 2021, 10:10
Фото: Стойленский ГОК
Мэр Старооскольского городского округа Александр Сергиенко встретился с работниками Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК).

Александр Николаевич рассказал стойленцам о стратегии социально-экономического развития Белгородской области «Время новых возможностей». Её основная цель — улучшение качества жизни и материального благосостояния каждого жителя области.

Обновленная стратегия строится на четырёх основных приоритетах. Это системное развитие экономики и поддержка предпринимательства и фермерства, доступность социальных услуг, сотрудничество жителей региона и власти, поддержка социальных и экономических инициатив.

Александр Сергиенко также ответил на вопросы работников СГОКа о благоустройстве дворов, строительстве дорог и тротуаров, улучшении качества медицинской помощи и т. д.

Принять участие в разработке стратегии социально-экономического развития региона и внести свои предложения и идеи может каждый житель. Такая возможность доступна на сайте развитие.31

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