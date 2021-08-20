Глава Старого Оскола встретился с работниками Стойленского ГОКа

Александр Николаевич рассказал стойленцам о стратегии социально-экономического развития Белгородской области «Время новых возможностей». Её основная цель — улучшение качества жизни и материального благосостояния каждого жителя области.
Обновленная стратегия строится на четырёх основных приоритетах. Это системное развитие экономики и поддержка предпринимательства и фермерства, доступность социальных услуг, сотрудничество жителей региона и власти, поддержка социальных и экономических инициатив.
Александр Сергиенко также ответил на вопросы работников СГОКа о благоустройстве дворов, строительстве дорог и тротуаров, улучшении качества медицинской помощи и т. д.
Принять участие в разработке стратегии социально-экономического развития региона и внести свои предложения и идеи может каждый житель. Такая возможность доступна на сайте развитие.31