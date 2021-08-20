Гендиректор Белоблводоканала объяснил ситуацию с получением выговора

«Фонарь» опубликовал комментарий гендиректора Белоблводоканала, в котором Тараканов сообщает, что ошибка была чисто техническая и появилась в документах уже после того, как он согласовал бумаги. В документе строка с информацией об установке станции водоподготовки в селе Козинка по ошибке оказалась в Ивнянском районе. На самом деле населённый пункт находится в Грайворонском горокруге.