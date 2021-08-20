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Гендиректор Белоблводоканала объяснил ситуацию с получением выговора

20 августа 2021, 09:13
Фото: Бел.Ру
Генеральный директор Белоблводоканала Сергей Тараканов прокомментировал ситуацию, которая возникла из-за недостоверной информации в отчёте, сданном в правительство области. Комментарий опубликовал «Фонарь».
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ЖКХ

19 августа генеральный директор ГУП «Белоблводоканал» Сергей Тараканов получил выговор за предоставление недостоверной информации пресс-службе врио губернатора Белгородской области. Тараканова привлекли к дисциплинарному взысканию за ошибку в документах.

«Фонарь» опубликовал комментарий гендиректора Белоблводоканала, в котором Тараканов сообщает, что ошибка была чисто техническая и появилась в документах уже после того, как он согласовал бумаги. В документе строка с информацией об установке станции водоподготовки в селе Козинка по ошибке оказалась в Ивнянском районе. На самом деле населённый пункт находится в Грайворонском горокруге.

Тараканов отметил, что станция в селе Козинка действительно в данный момент функционирует, так что ошибки в наличии объекта по указанному адресу нет. Также гендиректор добавил, что на сегодняшний день вся информация, которая поступает в пресс-службу врио губернатора, проходит более тщательную проверку.

Напомним, мы писали о том, что Белоблводоканал не выполнил большую часть запланированных на 2020 год работ. Во всём винят отсутствие финансирования.

В 2019 году Тараканов был из тех, кто выступал за повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение. По его словам, другого пути нет, поскольку в компании нет денег на ремонт сетей.

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