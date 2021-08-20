«Единая Россия»: Дети должны прийти в школу 1 сентября и учиться очно

По данным сайта ER.ru, ранее «Единая Россия» добилась того, чтобы за студентами сохранили право самостоятельно решать вопрос прививок. Наличие или отсутствие вакцины не должно отражаться на учебном процессе и возможности жить в общежитии, отметили в «Единой России». Ректоры главных вузов РФ согласились с мнением партии.