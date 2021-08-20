«Единая Россия»: Дети должны прийти в школу 1 сентября и учиться очно

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте по правам ребенка, встретилась с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым перед новым учебным годом. Стороны поговорили об организации образовательного процесса с учетом санитарно-эпидемиологических требований, сообщает nashgorod.ru.
По результатам встречи Кузнецова отметила, что в ближайшее время в РФ не планируется переходить на дистанционный формат обучения.
Наша позиция: 1 сентября все дети должны прийти в школу. Образовательные учреждения готовы ко всем требованиям, которые в данный момент действуют из-за особенностей обстановки. Дети будут учиться в очном формате», — отметила Анна Кузнецова.
Омбудсмен добавила, что из-за широкого распространения ковида тема прививок остается важной. Однако в прививочной кампании нет принуждения. Анна Кузнецова отметила, что нельзя делать ограничения в отношении педагогов и учеников, которые не сделали прививку от COVID-19.
Сергей Кравцов подтвердил слова Кузнецовой о том, что введение удаленки не планируется. Он также отметил, что Минпросвещения РФ отдельно проработало с каждым субъектом РФ меры, которые сдержат распространение коронавирусной инфекции и сделают обучение максимально безопасным.
По данным сайта ER.ru, ранее «Единая Россия» добилась того, чтобы за студентами сохранили право самостоятельно решать вопрос прививок. Наличие или отсутствие вакцины не должно отражаться на учебном процессе и возможности жить в общежитии, отметили в «Единой России». Ректоры главных вузов РФ согласились с мнением партии.
«Учебный год начнется в очном формате, однако требования к образовательному процессу останутся очень серьезными. Эпидемиологическая обстановка находится на постоянном контроле. Меры вынужденные, но этого требует ситуация», — заявила секретарь регионального отделения «Единой России» Наталия Полуянова.