Дегтярев выбил послабления для рыбопромышленников Хабаровского края

Осенняя путина на Амуре и в Амурском лимане в 2021 году стартует на пять суток раньше, чем обычно. Об этом информирует transsibinfo.com.
По словам главы Хабаровского края, в региональное правительство пришло много писем от рыболовов. Местные жители просят разрешить им ловить рыбу старым способом, плавными сетями. Власти проработали данный вопрос с представителями Росрыболовства. Надзорный орган разрешил их применение до тех пор, пока рыболовы не перестроятся на новые орудия лова.
Михаил Дегтярев рассказал о большом количестве жалоб на размер заездок, которые рыбопромышленники устанавливают в Амурском лимане. Местное население считает, что из-за этого количество рыбы в Амуре сильно снизилось. По этой причине правительство Хабаровского края решило снизить размер заездок.
С недавнего времени длина их крыла не может быть больше 1,5 километра, допускается лишь одна глаголь, чтобы больше рыбы проходило вверх по течению реки, и все желающие могли поймать ее и заработать на этом, пояснил врио губернатора.
Дегтяреву удалось в федеральном центре защитить интересы представителей коренных малочисленных народов Севера и простых рыбаков-любителей. В нынешнем году ограничивать их в вылове рыбы никто не будет. Кроме того, политик заявил, что в конце этого месяца в Хабаровске в первый раз проведут Дальневосточный рыбный форум. На него пригласят представителей коренных народов, ученых и рыбопромышленников.
Отметим, что глава Хабаровского края смог соблюсти интересы коренных народов, рыбаков-любителей и рыбопромышленников для сохранения летних лососей в регионе. Помимо этого, местные чиновники прислушались к мнению экспертов, которые в течение семи лет указывали на снижение популяции рыбы в Амуре после крупного наводнения 2013 года. Поэтому в 2021 году, как в 2020 году, летнюю путину в Амуре не проводили. Это позволило водоему восстановиться и сохранило популяцию рыбы, которая в нем обитает.