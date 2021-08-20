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Дегтярев выбил послабления для рыбопромышленников Хабаровского края

20 августа 2021, 10:42
Фото: фрагмент видео
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уговорил Москву предоставить послабления хабаровчанам в период осенней путины. В текущем году рыбопромышленники смогут применять при ловле рыбы сети. Размер заездок, которые установлены в Амурском лимане, заметно сократили.

Осенняя путина на Амуре и в Амурском лимане в 2021 году стартует на пять суток раньше, чем обычно. Об этом информирует transsibinfo.com.

По словам главы Хабаровского края, в региональное правительство пришло много писем от рыболовов. Местные жители просят разрешить им ловить рыбу старым способом, плавными сетями. Власти проработали данный вопрос с представителями Росрыболовства. Надзорный орган разрешил их применение до тех пор, пока рыболовы не перестроятся на новые орудия лова.

Михаил Дегтярев рассказал о большом количестве жалоб на размер заездок, которые рыбопромышленники устанавливают в Амурском лимане. Местное население считает, что из-за этого количество рыбы в Амуре сильно снизилось. По этой причине правительство Хабаровского края решило снизить размер заездок.

С недавнего времени длина их крыла не может быть больше 1,5 километра, допускается лишь одна глаголь, чтобы больше рыбы проходило вверх по течению реки, и все желающие могли поймать ее и заработать на этом, пояснил врио губернатора.

Дегтяреву удалось в федеральном центре защитить интересы представителей коренных малочисленных народов Севера и простых рыбаков-любителей. В нынешнем году ограничивать их в вылове рыбы никто не будет. Кроме того, политик заявил, что в конце этого месяца в Хабаровске в первый раз проведут Дальневосточный рыбный форум. На него пригласят представителей коренных народов, ученых и рыбопромышленников.

Отметим, что глава Хабаровского края смог соблюсти интересы коренных народов, рыбаков-любителей и рыбопромышленников для сохранения летних лососей в регионе. Помимо этого, местные чиновники прислушались к мнению экспертов, которые в течение семи лет указывали на снижение популяции рыбы в Амуре после крупного наводнения 2013 года. Поэтому в 2021 году, как в 2020 году, летнюю путину в Амуре не проводили. Это позволило водоему восстановиться и сохранило популяцию рыбы, которая в нем обитает.

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