Дегтярев выбил послабления для рыбопромышленников Хабаровского края

Отметим, что глава Хабаровского края смог соблюсти интересы коренных народов, рыбаков-любителей и рыбопромышленников для сохранения летних лососей в регионе. Помимо этого, местные чиновники прислушались к мнению экспертов, которые в течение семи лет указывали на снижение популяции рыбы в Амуре после крупного наводнения 2013 года. Поэтому в 2021 году, как в 2020 году, летнюю путину в Амуре не проводили. Это позволило водоему восстановиться и сохранило популяцию рыбы, которая в нем обитает.