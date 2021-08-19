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Posted 19 августа 2021, 06:26

Published 19 августа 2021, 06:26

Modified 1 декабря, 08:10

Updated 1 декабря, 08:10

Вячеслав Гладков остался недоволен работой поликлиники № 6 Белгорода

19 августа 2021, 06:26
Сюжет
Медицина
В учреждении не хватает врачей, пациенты не могут сдать кровь по две недели и получить лекарства от астмы. Руководитель региона отметил, что проблемы в сфере здравоохранения скоро будут решены.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о проблемах в поликлинике № 6 Белгорода, на которую ему жаловались местные жители. По словам руководителя региона, это уже его вторая поездка в медучреждение.

Очереди — невозможно записаться к врачу. Люди сдают кровь по две недели. Опять жалобы, что нет медикаментов для людей, которые страдают астмой. Сейчас бабушка жаловалась — показала рецепт, по которому не может последние полтора месяца получить лекарство. Проблем очень много — буду разбираться. Вячеслав Гладков

Гладков пояснил, что главная цель сейчас — заполнить вакантные ставки в больницах и поликлиниках Белгородской области как можно быстрее. Кроме того, региону предстоит решить проблему с медицинским оборудованием, которое постоянно выходит из строя по непонятным причинам. Также власти займутся вопросом снабжения лекарственными препаратами, рассказал Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.

Напомним, до конца года региональное правительство закупит 160 служебных квартир для врачей. Из областного бюджета покроют 70% затрат на покупку жилья, ещё 30% должен будет оплатить муниципалитет, в котором наблюдается нехватка медиков.

Однако с предоставлением квартир для медиков возникли проблемы. В начале августа на одном из оперсовещаний мэр Белгорода Юрий Галдун заявил, что рекламу о предоставлении служебного жилья и работы запустили в ряде городов ЦФО, однако ажиотажа на переезд в Белгородскую область не возникло. Причиной этому стал неуточнённый регламент порядка предоставления квартир — люди и власти не понимают, смогут ли медики в дальнейшем приватизировать жильё, рассказал Галдун.

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#Новости#Белгородская область#Медицина#Врачи#Губернатор#Поликлиника#Белгород#Вячеслав Гладков#Дефицит кадров
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