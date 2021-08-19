Вячеслав Гладков остался недоволен работой поликлиники № 6 Белгорода

Однако с предоставлением квартир для медиков возникли проблемы. В начале августа на одном из оперсовещаний мэр Белгорода Юрий Галдун заявил, что рекламу о предоставлении служебного жилья и работы запустили в ряде городов ЦФО, однако ажиотажа на переезд в Белгородскую область не возникло. Причиной этому стал неуточнённый регламент порядка предоставления квартир — люди и власти не понимают, смогут ли медики в дальнейшем приватизировать жильё, рассказал Галдун.