Врач рассказал о последствиях заражения детей коронавирусом

Также врачи обращают внимание, что заболевание коронавирусом встречается у грудничков. В основном болезнь протекает как кишечная инфекция, потеря обоняния и вкуса встречается редко. Игорь Зоря также подчеркнул, что отличить кишечную инфекцию от коронавируса можно только с помощью ПЦР-теста.