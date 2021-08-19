Врач рассказал о последствиях заражения детей коронавирусом

По словам врача Игоря Зоря, среди детей регистрируются тяжёлые формы заболевания ковидом, сообщает издание. Рост заболеваемости среди детей составил 40%. Врач отметил, что вирус вмешивается в функционирование иммунной системы детей, от этого страдает их качество жизни.
Также врачи обращают внимание, что заболевание коронавирусом встречается у грудничков. В основном болезнь протекает как кишечная инфекция, потеря обоняния и вкуса встречается редко. Игорь Зоря также подчеркнул, что отличить кишечную инфекцию от коронавируса можно только с помощью ПЦР-теста.