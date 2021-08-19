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Врач рассказал о последствиях заражения детей коронавирусом

19 августа 2021, 13:57
Фото: ИА "Бел.Ру"
Главврач Курской областной инфекционной больницы им. Н. А. Семашко рассказал об особенностях болезни детей коронавирусом, а также о лечении и мерах профилактики, сообщает сетевое издание «Курские известия».

По словам врача Игоря Зоря, среди детей регистрируются тяжёлые формы заболевания ковидом, сообщает издание. Рост заболеваемости среди детей составил 40%. Врач отметил, что вирус вмешивается в функционирование иммунной системы детей, от этого страдает их качество жизни.

Также врачи обращают внимание, что заболевание коронавирусом встречается у грудничков. В основном болезнь протекает как кишечная инфекция, потеря обоняния и вкуса встречается редко. Игорь Зоря также подчеркнул, что отличить кишечную инфекцию от коронавируса можно только с помощью ПЦР-теста.

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