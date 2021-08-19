В депстрое пояснили ситуацию с недостроенными объектами в Белгородской области

В число 661 объекта входят те, на которых работы ведутся в плановом порядке, где строительство ещё не началось, где есть затраты на подготовку проекта или идут проектно-изыскательные работы, а также объекты, которые достроены, но ещё юридически не переданы балансодержателям. В плановом режиме идёт строительство 162 объектов, прошли госрегистрацию 130 строек, в процессе передачи находятся 54 объекта, на 151 строительство ещё не началось.