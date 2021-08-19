В депстрое пояснили ситуацию с недостроенными объектами в Белгородской области

16 августа мы опубликовали заметку о количестве недостроенных социальных объектов в Черноземье и соседних с ним регионов по данным РБК. Лидером в рейтинге стала Курская область — там недостроены 975 объектов. В Белгородской области таких объектов 661.
В департаменте строительства и транспорта ИА «Бел.Ру» разъяснили, что это за объекты.
В число 661 объекта входят те, на которых работы ведутся в плановом порядке, где строительство ещё не началось, где есть затраты на подготовку проекта или идут проектно-изыскательные работы, а также объекты, которые достроены, но ещё юридически не переданы балансодержателям. В плановом режиме идёт строительство 162 объектов, прошли госрегистрацию 130 строек, в процессе передачи находятся 54 объекта, на 151 строительство ещё не началось.
При этом в Белгородской области всего восемь социальных объектов, строительство которых ведётся более пяти лет, и 13 — на которых строительство приостановлено.
В депстрое отметили, что Белгородская область занимает четвёртое место среди регионов с наименьшим показателем по объектам, строительство которых законсервировано или приостановлено более чем на пять лет. Лучше цифры только в Татарстане, Чечне и Липецкой области.
Согласно докладу Счётной палаты РФ в апреле 2021 года в 19 субъектах России, в том числе в Белгородской области, утвердили планы снижения объёма и количества объектов незавершённого строительства, определили ответственный орган по учёту ОНС, а также сократили объём проблемных объектов, находящихся на контроле Счётной палаты.
Таким образом, называть 661 объект «брошенным» или «долгостроем», как это сделали авторы рейтинга из РБК, некорректно.