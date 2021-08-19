В Белгороде школе хотят присвоить имя погибшего Героя России, который в ней учился

На очередной сессии горсовета депутаты решат вопрос о присвоении Центру образования № 1 города Белгорода имени Героя Российской Федерации Антона Копейкина. О том, что в регионе собираются установить памятный бюст погибшего героя и назвать в его честь школу, в которой он учился, стало известно в феврале текущего года.