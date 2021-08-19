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В Белгороде школе хотят присвоить имя погибшего Героя России, который в ней учился

19 августа 2021, 04:30
Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области
Центр образования № 1, более известный белгородцам как гимназия № 1, может получить имя Антона Геннадьевича Копейкина. Решение о присвоении имени общеобразовательному учреждению должен принять горсовет.

На очередной сессии горсовета депутаты решат вопрос о присвоении Центру образования № 1 города Белгорода имени Героя Российской Федерации Антона Копейкина. О том, что в регионе собираются установить памятный бюст погибшего героя и назвать в его честь школу, в которой он учился, стало известно в феврале текущего года.

Копейкин родился и вырос в Белгороде, работал сотрудником Центра специального назначения ФСБ РФ. В июне 2020 года Антон Копейкин погиб во время спецоперации по борьбе с международным терроризмом в возрасте 43 лет. Звание Героя РФ Копейкин получил посмертно.

Инициативу установить памятный бюст выдвинули врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Юрий Галдун. Решение о присвоении имени героя школе примут депутаты горсовета.

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