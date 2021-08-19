Суд оштрафовал белгородца за бесплатный просмотр платных спутниковых ТВ-каналов

Мужчина купил приёмники с установленными в них смарт-картами с вредоносным ПО, а после смотрел любимые ТВ-каналы без абонентской платы. Белгородцу пришлось возместить причинённый компании ущерб. Помимо этого, ему нужно уплатить штраф за нарушение закона, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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