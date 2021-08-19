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Суд оштрафовал белгородца за бесплатный просмотр платных спутниковых ТВ-каналов

19 августа 2021, 08:26
Фото: ИА «Бел.Ру»
Мужчина купил приёмники с установленными в них смарт-картами с вредоносным ПО, а после смотрел любимые ТВ-каналы без абонентской платы. Белгородцу пришлось возместить причинённый компании ущерб. Помимо этого, ему нужно уплатить штраф за нарушение закона, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Житель Белгорода в сентябре 2019 года купил два спутниковых приёмника с установленными в них смарт-картами с вредоносным ПО. Благодаря им мужчина смотрел платные зашифрованные спутниковые каналы без абонентской платы.

В апреле 2020 года белгородец решил продать один приёмник за 3,5 тыс. рублей. После передачи оборудования его задержали.

Установлено, что компании спутникового ТВ мужчина причинил ущерб на 26 тыс. рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 273 УК РФ.

Октябрьский районный суд признал 29-летнего белгородца виновным. Ему назначили штраф в 20 тыс. рублей. Кроме этого, мужчина добровольно возместил ущерб компании спутникового ТВ.

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