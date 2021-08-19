Белгородская «Квадра» подключит к теплу строящееся студенческое общежитие

В Белгороде продолжаются работы по строительству нового студенческого общежития НИУ «БелГУ» на улице Некрасова. Для того, чтобы осенью и зимой там можно было выполнять внутренние отделочные работы, объект необходимо подключить к теплоснабжению. Этим сейчас и занимаются в Белгородском филиале ПАО «Квадра». Эту работу планируют завершить к началу октября.