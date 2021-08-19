Белгородская «Квадра» подключит к теплу строящееся студенческое общежитие

В Белгороде продолжаются работы по строительству нового студенческого общежития НИУ «БелГУ» на улице Некрасова. Для того, чтобы осенью и зимой там можно было выполнять внутренние отделочные работы, объект необходимо подключить к теплоснабжению. Этим сейчас и занимаются в Белгородском филиале ПАО «Квадра». Эту работу планируют завершить к началу октября.
Как отметил заместитель главного инженера филиала «Квадры» Сергей Бойко, реконструкция имеющегося участка теплосети протяжённостью 146 м необходима для того, чтобы увеличить пропускную способность трубопровода и обеспечить новостройку теплом и горячей водой. Поскольку работы проходят не в период планового отключения горячего водоснабжения, для имеющихся потребителей смонтировали временную линию, по которой им и подают горячую воду.
Кроме того, Сергей Бойко обратил внимание и на трудности, с которыми его коллеги сталкиваются по ходу работ: «Стеснённые очень условия, много зелёных насаждений, которые находятся близко к реконструированному участку. Деревья стараемся сохранить, подрядчик на ряде участков заменяет трубы, протаскивая в существующем канале теплосети».
Всего до конца года «Квадра» подключит к централизованной системе теплоснабжения Белгорода 12 новых объектов, в том числе детский сад по пер. Макаренко, жилые дома по ул. Кирпичной и в микрорайоне Новая жизнь. Для этого энергетики смонтируют почти 1,5 км теплосетей на сумму 39,6 млн рублей.
Кроме того, в 2021 году в областном центре энергетики обновят 3,6 км имеющихся тепловых сетей, а по региону — более 8 км.