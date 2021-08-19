Белгородец бросил своего приятеля умирать на дороге

13 августа в селе Трефиловка Ракитянского района 36-летний местный житель в нетрезвом состоянии встретил 48-летнего односельчанина и затеял с ним ссору. Во время конфликта он сильно ударил своего знакомого кулаком по голове. От удара односельчанин упал и ударился затылком об асфальт. После этого мужчина нанёс знакомому ещё несколько ударов ногами и оставил на улице.
Утром лежащего на дороге мужчину доставили в больницу. 16 августа он скончался от полученных травм.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчина задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.