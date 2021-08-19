Белгородец бросил своего приятеля умирать на дороге

13 августа в селе Трефиловка Ракитянского района 36-летний местный житель в нетрезвом состоянии встретил 48-летнего односельчанина и затеял с ним ссору. Во время конфликта он сильно ударил своего знакомого кулаком по голове. От удара односельчанин упал и ударился затылком об асфальт. После этого мужчина нанёс знакомому ещё несколько ударов ногами и оставил на улице.