Воняет, но не всем: что происходит с запахами от свинокомплексов в Ивнянском районе

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Белгородцы и надзорные ведомства не сходятся во мнении о наличии неприятного запаха в муниципалитете, где работают агропредприятия. Кто прав и как понять, есть ли нарушения — в этом материале.

В начале августа журналист ИА «Бел.Ру» писал о проблеме в Ивнянском районе Белгородской области — местные жители пожаловались на неприятный запах, исходящий от свинокомплексов, которые расположены рядом с населёнными пунктами. Тогда одна из наших собеседниц рассказала, что порой не может открыть окна из-за сильной вони. Редакция «Бел.Ру» направила официальные запросы в местное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзора и администрацию Ивнянского района, чтобы прояснить ситуацию. Замечательный сосед: белгородцы пожаловались на жуткий запах от свинокомплекса Узнать подробнее Воняет или нет — вот в чём вопрос Первыми на запрос журналистов ответили чиновники районной администрации. Так, по их данным, жители Ивни жаловались на неприятный запах в сентябре 2020 года, а также в апреле, мае и июле 2021-го. В середине этого лета, после очередного обращения, управление сельского хозяйства администрации Ивнянского района обратилось в Росприроднадзор и Роспотребнадзор, чтобы специалисты прояснили ситуацию, которая много лет мучит местных жителей. 27 июля Центр лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по ЦФО взял пробы атмосферного воздуха для исследования концентрации вредных веществ. По данным специалистов, заключение должны были предоставить до 6 августа, однако при ответе на очередной запрос ИА «Бел.Ру» о результатах анализов редакции заявили, что на 12 августа официального заключения почему-то нет. Стоит отметить, что ранее подобные проверки уже проводили. Например, 6 октября прошлого года сотрудники экоохотнадзора, представители ЦЛАТИ по ЦФО и сотрудники администрации Ивнянского района вместе провели отбор проб воздуха на границе санитарно-защитной зоны «Свинокомплекса Курасовский». Как оказалось, превышений норм допустимых концентраций вредных вещей нет, рассказали чиновники. Ветром надуло? В Росприроднадзоре ИА «Бел.Ру» сообщили, что обращения на неприятный запах агрокомплексов, расположенных в Ивне, от местных жителей не поступали. Однако в июне этого года на восьми объектах «Мираторг-Белгород» нашли ряд нарушений: неверный документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

отчёты об организации и результатах экологического контроля содержат неполную и недостоверную информацию;

игнорируются требования в области обращения с отходами производства рядом с селом Берёзовка, Верхопенье, Курасовка, Сафоновка, Орловка (валялись шины, чёрные металлы, картонные упаковки и алюминиевые банки);

превышение аммиака и сероводорода рядом с селом Берёзовка. В Роспотребнадзоре также заявили, что жители Ивнянского района на неприятный запах от агрокомплексов не жаловались. Между тем, ведомство неоднократно проверяло лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны «Свинокомплекса Курасовский» и выяснило, что в 2020-м и 2021 годах уровень концентрации загрязняющих веществ от предприятия не превышает допустимую норму. В июле 2021 года специалисты при участии представителя местной администрации проверили чистоту атмосферного воздуха в пяти контрольных точках рядом со свинокомплексами — три – в Ивне и две – в Курасовке. Исследование, которое проводили 27 июля, показало, что на перекрёстке у указателя СК «Сафоновский» по улице Павловской в Ивне превышена разовая концентрация аммиака. В отношении ООО «Мираторг-Белгород» уже возбудили дело об административном правонарушении. Расследование уже проводится. Также сотрудники Роспотребнадзора направили определение о проведении экспертизы атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны Сафоновского свинокомплекса. Вероятно, исследование воздуха на окраине Ивни — та самая, инициированная местной администрацией экспертиза. В любом случае совпадают даты начала проверки — 27 июля. Вместо послесловия Мнение о том, есть ли неприятный запах в Ивнянском районе, который мешает местным жителям, у надзорных органов и белгородцев не совпадает. Сначала говорят о том, что в муниципалитете стоит ужасная вонь, а во время проверки выясняется, что подобный запашок – в пределах нормы. В целом, как нам пояснили в Роспотребнадзоре, критерии безопасности для человека атмосферного воздуха устанавливаются санитарными правилами и нормами СанПиН. Только при несоответствии уровня запаха и разрешённой для него нормы можно говорить о нарушениях. Замерить же такой сложный элемент, как атмосферный воздух, зачастую могут только специалисты надзорных ведомств.