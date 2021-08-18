В Белгородской области переписывают личное подсобное хозяйство населения

Спасибо тем, кто заранее объяснял людям, что будет проводиться микроперепись, что данные нужны для статистики. О чём спрашиваем? Уточняем, какие животные есть в хозяйстве, сколько их, имеются ли фруктовые деревья и в каком количестве. Это помогает составить полную картину сельскохозяйственной ситуации в регионе. Вадим Абросимов