В Белгородской области переписывают личное подсобное хозяйство населения

Posted 18 августа 2021, 11:05
Published 18 августа 2021, 11:05
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области Вадим Абросимов рассказал, как в регионе проходит сельскохозяйственная микроперепись. Он отметил, что в России это первая микроперепись, в которой участвуют не все объекты сельскохозяйственной деятельности.
Отвечая на вопрос корреспондента «Бел.Ру», Абросимов обратил внимание на то, что сотрудники ведомства, вопреки ожиданиям, не столкнулись с негативом со стороны белгородцев. Эксперты ведут работу не только с сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими хозяйствами, но и с владельцами подсобного хозяйства. На личные вопросы белгородцы реагируют адекватно.
Спасибо тем, кто заранее объяснял людям, что будет проводиться микроперепись, что данные нужны для статистики. О чём спрашиваем? Уточняем, какие животные есть в хозяйстве, сколько их, имеются ли фруктовые деревья и в каком количестве. Это помогает составить полную картину сельскохозяйственной ситуации в регионе. Вадим Абросимов
Эксперт добавил, что предприятия, занимающиеся указанной деятельностью, в переписи в регионе участвуют на 100%, а вот что касается владельцев подсобного хозяйства — в области должны опросить не менее 30% представителей этой категории.