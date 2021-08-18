В «Белгород Арене» назначили нового руководителя

Директором «Белгород Арены» стал Юрий Черников. Судя по небольшому количеству информации на его странице во «ВКонтакте», родился он в 1968 году. Проживал в городе Заречный Пензенской области, мэром которого ранее был врио губернатора Вячеслав Гладков.
Юрий Черников руководил Федерацией бокса Пензенской области. Он — судья международной категории Европейской и Международной ассоциаций любительского бокса.
Был депутатом двух созывов Собрания представителей Заречного. Возглавлял ФОК «Лесной» в городе и работал директором муниципальной гостиницы «Космос». Окончил Поволжскую государственную социально-гуманитарную академию в Самаре.
До Черникова директором «Белгород Арены» был Евгений Никифорюк. Ранее он руководил фитнес-клубом «Формула Успеха», был учредителем областной Федерации спортивной и оздоровительной аэробики и директором белгородского филиала сети фитнес-центров «Планета фитнес». Никифорюк ушёл с поста директора новой арены после трёх месяцев работы: он написал заявление по собственному желанию.