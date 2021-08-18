В «Белгород Арене» назначили нового руководителя

Директором «Белгород Арены» стал Юрий Черников. Судя по небольшому количеству информации на его странице во «ВКонтакте», родился он в 1968 году. Проживал в городе Заречный Пензенской области, мэром которого ранее был врио губернатора Вячеслав Гладков.