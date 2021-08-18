Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В «Белгород Арене» назначили нового руководителя

18 августа 2021, 13:26
Фото: страница Юрия Черникова во «ВКонтакте»
Юрий Черников руководил Федерацией бокса Пензенской области, он — судья международной категории. Был депутатом двух созывов Собрания представителей города Заречного, где ранее работал врио губернатора Вячеслав Гладков.

Директором «Белгород Арены» стал Юрий Черников. Судя по небольшому количеству информации на его странице во «ВКонтакте», родился он в 1968 году. Проживал в городе Заречный Пензенской области, мэром которого ранее был врио губернатора Вячеслав Гладков.

Юрий Черников руководил Федерацией бокса Пензенской области. Он — судья международной категории Европейской и Международной ассоциаций любительского бокса.

Был депутатом двух созывов Собрания представителей Заречного. Возглавлял ФОК «Лесной» в городе и работал директором муниципальной гостиницы «Космос». Окончил Поволжскую государственную социально-гуманитарную академию в Самаре.

До Черникова директором «Белгород Арены» был Евгений Никифорюк. Ранее он руководил фитнес-клубом «Формула Успеха», был учредителем областной Федерации спортивной и оздоровительной аэробики и директором белгородского филиала сети фитнес-центров «Планета фитнес». Никифорюк ушёл с поста директора новой арены после трёх месяцев работы: он написал заявление по собственному желанию.

Материалы по теме
Вандалы изрисовали амфитеатр возле «Белгород Арены»Гараж в Белгороде изымут для строительства ливнёвки возле новой ареныВячеслав Гладков объяснил последние назначения в правительстве Белгородской области
#Новости#Юрий Черников#Белгород Арена#Директор#Новости Белгорода#Город
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46