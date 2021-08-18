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В аварии с белгородским КамАЗом в Краснодарском крае погиб человек и пострадали дети

18 августа 2021, 12:18
Фото: rentvkropotkin
ДТП произошло 16 августа в Кавказском районе. Водитель Lada Largus выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, что вызвало ещё два столкновения, сообщили в местном УМВД.

В 18:30 в Кавказском районе Краснодарского края на трассе Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края 38-летний водитель на Lada Largus при обгоне выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом, а после с «десяткой», ехавшей попутно, и вылетел с дороги.

КамАЗ в это время въехал во встречную фуру MAN с полуприцепом с последующим столкновением с легковым Volkswagen.

Водитель «Ларгуса» от полученных травм погиб на месте аварии. Пострадали его 33-летняя пассажирка, а также пассажиры Volkswagen — 11-летний мальчик и 7-летняя девочка.

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