В аварии с белгородским КамАЗом в Краснодарском крае погиб человек и пострадали дети

В 18:30 в Кавказском районе Краснодарского края на трассе Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края 38-летний водитель на Lada Largus при обгоне выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом, а после с «десяткой», ехавшей попутно, и вылетел с дороги.
КамАЗ в это время въехал во встречную фуру MAN с полуприцепом с последующим столкновением с легковым Volkswagen.
Водитель «Ларгуса» от полученных травм погиб на месте аварии. Пострадали его 33-летняя пассажирка, а также пассажиры Volkswagen — 11-летний мальчик и 7-летняя девочка.