В аварии с белгородским КамАЗом в Краснодарском крае погиб человек и пострадали дети

В 18:30 в Кавказском районе Краснодарского края на трассе Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края 38-летний водитель на Lada Largus при обгоне выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом, а после с «десяткой», ехавшей попутно, и вылетел с дороги.