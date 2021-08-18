Управление Белгорблагоустройство покупает кран-манипулятор

Согласно документам госзакупки, у крана-манипулятора должен быть дизельный двигатель и механическая коробка передач. Общая грузоподъёмность должна составлять больше 15 тон, самосвальный кузов должен быть задней разгрузки, а в кабине без спального места должно поместиться два человека.
В транспортном средстве также должен быть автономный жидкостный предпусковой подогреватель системы охлаждения, гидравлический домкрат и шланг для подкачки шин. Грузоподъёмность манипулятора должна составлять 998 кг, а грейфера — 1 тонну.
Поставят кран-манипулятор на ул. Серафимовича, 82 в областном центре в течение пяти календарных дней с момента заключения контракта. Максимально за покупку из субсидий бюджета готовы потратить 7,1 млн рублей.
Поставщика определят 23 августа с помощью электронного аукциона.