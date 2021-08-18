Управление Белгорблагоустройство покупает кран-манипулятор

Согласно документам госзакупки, у крана-манипулятора должен быть дизельный двигатель и механическая коробка передач. Общая грузоподъёмность должна составлять больше 15 тон, самосвальный кузов должен быть задней разгрузки, а в кабине без спального места должно поместиться два человека.