Прокуратура проверит информацию о сокращениях в «Почте России» в Белгородской области

Прокуратура проверит белгородский филиал АО «Почта России». Поводом стали публикации в СМИ о том, что массово сокращают сотрудников учреждения.
Проверку прокуроры проведут совместно с работниками региональной Госинспекции труда.
Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало, что в начале августа в региональном филиале «Почты России» сократили 34 сотрудника по контролю кассовых операций. По словам работников, о будущем увольнении их не предупреждали. Рабочего места лишились сотрудники Алексеевского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского почтамтов.
Региональное управление Федеральной почтовой связи в свою очередь ответило, что сотрудников по контролю кассовых операций не сокращали и что они продолжают работать. Однако вакансии вывели за штат из-за автоматизации производства.
Помимо этого, в УФПС заявили, что с начала августа 2021 года по инициативе работодателя никого не увольняли.
Добавим, что в начале августа горожане жаловались на работу почтового отделения на улице Первомайской. По словам белгородцев, 5 августа точка не работала, 6 августа была открыта до обеда, а 7 августа трудовой день вообще сократили до двух с половиной часов. В «Почте России» объяснили, что график пришлось скорректировать из-за длительных больничных основных сотрудников.