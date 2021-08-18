Прокуратура проверит информацию о сокращениях в «Почте России» в Белгородской области

Добавим, что в начале августа горожане жаловались на работу почтового отделения на улице Первомайской. По словам белгородцев, 5 августа точка не работала, 6 августа была открыта до обеда, а 7 августа трудовой день вообще сократили до двух с половиной часов. В «Почте России» объяснили, что график пришлось скорректировать из-за длительных больничных основных сотрудников.