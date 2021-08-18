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Прокуратура проверит информацию о сокращениях в «Почте России» в Белгородской области

18 августа 2021, 08:35
Фото: ИА «Бел.Ру»
Надзорное ведомство заинтересовалось публикацией в СМИ о том, что в учреждении массово сокращают сотрудников. К проверке присоединятся госинспекторы труда.

Прокуратура проверит белгородский филиал АО «Почта России». Поводом стали публикации в СМИ о том, что массово сокращают сотрудников учреждения.

Проверку прокуроры проведут совместно с работниками региональной Госинспекции труда.

Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало, что в начале августа в региональном филиале «Почты России» сократили 34 сотрудника по контролю кассовых операций. По словам работников, о будущем увольнении их не предупреждали. Рабочего места лишились сотрудники Алексеевского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского почтамтов.

Региональное управление Федеральной почтовой связи в свою очередь ответило, что сотрудников по контролю кассовых операций не сокращали и что они продолжают работать. Однако вакансии вывели за штат из-за автоматизации производства.

Помимо этого, в УФПС заявили, что с начала августа 2021 года по инициативе работодателя никого не увольняли.

Добавим, что в начале августа горожане жаловались на работу почтового отделения на улице Первомайской. По словам белгородцев, 5 августа точка не работала, 6 августа была открыта до обеда, а 7 августа трудовой день вообще сократили до двух с половиной часов. В «Почте России» объяснили, что график пришлось скорректировать из-за длительных больничных основных сотрудников.

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