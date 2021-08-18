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Под Белгородом нетрезвая женщина на иномарке протаранила забор детского сада

18 августа 2021, 11:19
Фото: Светлана Голикова
Происшествие случилось в Новосадовом 17 августа. Очевидцы сообщили ИА «Бел.Ру», что за рулём машины была нетрезвая автомобилистка, которая пыталась скрыться.

Во вторник, 17 августа, на улице Майской в Новосадовом Hyundai Solaris протаранил забор детского сада. Фотографии с места происшествия в редакцию ИА «Бел.Ру» прислали очевидцы.

По словам белгородцев, за рулём иномарки была нетрезвая женщина. Свидетели утверждают, что она пыталась скрыться с места аварии.

Очевидцы добавили, что автомобилистку задержали работавшие рядом электрики.

Об этом же происшествии в Новосадовом накануне сообщили в телеграм-канале «ЧП регион 31». Однако пол водителя не уточнили: говорилось только о том, что сидевший за рулём человек был пьян.

Напомним, что в начале июля в Ивнянском районе нетрезвый водитель на ВАЗ-21101 снёс забор и въехал в чужой двор. Пострадал только сам автомобилист.

Фото: Светлана Голикова

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