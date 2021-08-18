На фестиваль «Белгород в цвету» приедут участники из Италии и Швейцарии

В рамках фестиваля пройдут конкурсы и активности как для профессионалов, так и для любителей. Готовится деловая программа, будет более 70 мастер-классов, развлекательные мероприятия и «Грин Маркет» с продажей растений, сельхозпродукции и инвентаря.