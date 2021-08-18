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На фестиваль «Белгород в цвету» приедут участники из Италии и Швейцарии

18 августа 2021, 15:12
Фото: администрация Белгорода
Всего областной центр примет 142 участника из трёх стран и 26 городов России. Международный фестиваль пройдёт с 10 по 12 сентября.

Пока идёт активная подготовка площадок. Жителей и гостей Белгорода ждут на улице 50-летия Белгородской области и в центральном парке.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы и активности как для профессионалов, так и для любителей. Готовится деловая программа, будет более 70 мастер-классов, развлекательные мероприятия и «Грин Маркет» с продажей растений, сельхозпродукции и инвентаря.

Конкурсы ландшафтного дизайна проведут среди школьников, студентов, муниципалитетов, городских кафе и магазинов.

Координатором фестиваля стала председатель Гильдии профессионалов ландшафтной индустрии и комплексного благоустройства городской среды при Московской торгово-промышленной палате Карина Лазарева.

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