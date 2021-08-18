На фестиваль «Белгород в цвету» приедут участники из Италии и Швейцарии

Пока идёт активная подготовка площадок. Жителей и гостей Белгорода ждут на улице 50-летия Белгородской области и в центральном парке.
В рамках фестиваля пройдут конкурсы и активности как для профессионалов, так и для любителей. Готовится деловая программа, будет более 70 мастер-классов, развлекательные мероприятия и «Грин Маркет» с продажей растений, сельхозпродукции и инвентаря.
Конкурсы ландшафтного дизайна проведут среди школьников, студентов, муниципалитетов, городских кафе и магазинов.
Координатором фестиваля стала председатель Гильдии профессионалов ландшафтной индустрии и комплексного благоустройства городской среды при Московской торгово-промышленной палате Карина Лазарева.