Металлоинвест объявляет финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 года

В результате на фоне опережающего роста потребления стали в мире относительно производства, на основных рынках сбыта Компании сложилась исключительно благоприятная ценовая конъюнктура. Этот фактор в сочетании с усилиями менеджмента по контролю издержек и реализации передовых практик в сфере операционной эффективности, позволил Компании продемонстрировать убедительный рост финансовых показателей в отчётном периоде. Кроме того, за счёт сильного денежного потока Компания на 20% сократила чистый долг, что обеспечило крайне низкий уровень долговой нагрузки — 0,6х по показателю Чистый долг/EBITDA LTM.