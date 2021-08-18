Металлоинвест объявляет финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 1П 2021 г.
«В первом полугодии 2021 года мы стали свидетелями впечатляющего восстановления деловой активности и промышленного производства по всему миру. Реализация отложенного спроса, а также различные стимулирующие меры, принятые рядом ведущих стран, включая Россию, позволили обеспечить высокую загрузку производственных мощностей по всей цепочке горно-металлургического сектора.
В результате на фоне опережающего роста потребления стали в мире относительно производства, на основных рынках сбыта Компании сложилась исключительно благоприятная ценовая конъюнктура. Этот фактор в сочетании с усилиями менеджмента по контролю издержек и реализации передовых практик в сфере операционной эффективности, позволил Компании продемонстрировать убедительный рост финансовых показателей в отчётном периоде. Кроме того, за счёт сильного денежного потока Компания на 20% сократила чистый долг, что обеспечило крайне низкий уровень долговой нагрузки — 0,6х по показателю Чистый долг/EBITDA LTM.
Сильные результаты и стабильно улучшающийся бизнес-профиль Компании, ориентированный на высококачественную продукцию для «зеленой» металлургии, не остаются незамеченными ведущими рейтинговыми агентствами. Важной вехой в 10-летнем присутствии Металлоинвеста на публичном рынке заемного капитала стало присвоение Компании агентством Fitch в июне этого года инвестиционного рейтинга.
Пандемия COVID-19 по-прежнему является одним из основных ограничителей привычной деловой активности в мире. Нашим главным приоритетом является здоровье сотрудников, и Компания продолжает осуществлять все необходимые меры для обеспечения непрерывного производства и своевременной реализации программы капитальных затрат. С января на предприятиях Компании проводится вакцинация. На сегодняшний день привито 70% сотрудников».
КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
Операционная деятельность и проекты развития
Финансовая деятельность
Устойчивое развитие