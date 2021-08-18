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Культ «быстрой» еды: белгородцы стали чаще заказывать еду онлайн

18 августа 2021, 11:02
Фото: https://pixabay.com/ru/
В июле абоненты МегаФона в Белгороде и области потратили на заказ и доставку продуктов и фастфуда в 2,5 раза больше интернет-трафика, чем за январь.

Такие результаты получили аналитики, изучив с помощью обезличенной статистики Big Data активность белгородских юзеров в сети оператора за первое полугодие 2021. Самым востребованным сервисом для заказа готовой еды стал Delivery Club, а продукты из магазинов жители региона чаще закупают в СберМаркете.

В этом году у белгородцев укрепился тренд на доставку блюд и продуктов — в прошлом на фоне самоизоляции во время пандемии он только набирал обороты. Так, за весь 2020 при заказе готовой еды и продуктов жители региона потратили в 2,5 раза больше трафика, чем в 2019. В этом году прирост составил ещё больше.

Аналитики отметили, что частичные ограничения, которые ввели в Белгороде и области в июле из-за повторной вспышки пандемии, скорее всего, и привели к росту заказов онлайн. Например, только в Delivery Club юзеры прокачали за второй месяц лета около 329 Гбайт — это примерно на 40% больше интернет-трафика, чем в самом начале года.

По данным исследования, сегодня у белгородцев в равной степени востребованы услуги по доставке как готовых блюд, так и продуктов. В список наиболее популярных сервисов для заказа фастфуда вошли:

  • Delivery Club;
  • "Яндекс.Еда";
  • Grow Food:
  • "Кухня на районе".

Для доставки продуктов и товаров из магазинов жители региона используют сервис СберМаркет, а также заказывают всё необходимое для ежедневного рациона на сайтах "Ашана", "Ленты" и "Перекрёстка".

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#Новости#Заказ онлайн#Мегафон#Общество
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