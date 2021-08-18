Культ «быстрой» еды: белгородцы стали чаще заказывать еду онлайн

В этом году у белгородцев укрепился тренд на доставку блюд и продуктов — в прошлом на фоне самоизоляции во время пандемии он только набирал обороты. Так, за весь 2020 при заказе готовой еды и продуктов жители региона потратили в 2,5 раза больше трафика, чем в 2019. В этом году прирост составил ещё больше.