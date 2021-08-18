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Казаки с сапёрными лопатками следят за пожарной безопасностью в белгородских лесах

18 августа 2021, 14:54
Фото: страница Юрия Галдуна во "ВКонтакте"
Урочище «Сосновка» патрулируют конные казачьи отряды. Всадники могут добраться туда, куда не может доехать колёсная техника, поэтому следить за нарушениями противопожарного режима стало проще, сообщают в мэрии города.

Казачий разъезд присоединился к сотрудникам МЧС в начале августа. Совместные рейды значительно улучшают качество патрулирования, поскольку лошадь в условиях лесной местности имеет большую проходимость, чем современная техника.

Всадники объезжают территорию по двум маршрутам общей протяжённостью 18 км. Атаман Белгородского отдельного казачьего общества ВКО «Центральное казачье войско» Юрий Хлудеев отмечает, что белгородцы доброжелательно реагируют на замечания в случае нарушений правил поведения на воде или противопожарных мер. У всадников с собой имеется ранец пожарного тушения, сапёрная лопатка и фонарь.

Одним из главных условий конного патрулирования является обязательная уборка за четвероногим «транспортом». На объезд потратят около 4,8 млн рублей, услугу будут оказывать до конца текущего года. Работают на маршрутах четыре всадника.

В пресс-службе администрации Белгорода отметили, что площадь «Сосновки» составляет более 700 га, на которых в тёплое время года регулярно отдыхают белгородцы. Не все гости леса соблюдают правила и разводят открытый огонь.

Главная задача спасателей и казачьего конного патруля — оперативно выявлять эти нарушения и направлять пожарных в нужный квадрат леса для тушения огня.

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