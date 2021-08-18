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Ещё в 19 районах Белгородской области откроют кабинеты ранней помощи для детей

18 августа 2021, 10:46
Фото: сайт фонда "Каждый особенный"
Об этом заявили в областном департаменте образования во время круглого стола по итогам проекта развития служб ранней помощи.

В 19 районах региона откроют по одному кабинету ранней помощи. Ещё один появится в школе «Алгоритм успеха» в Дубовом. Они будут отличаться по формату от уже работающих в Белгороде, Губкине и Старом Осколе девяти служб.

Штат действующих кабинетов планируют увеличить до шести специалистов разного профиля. В команду добавят педиатра, физического терапевта и поведенческого психолога.

«Мы трепетно относимся к этому проекту, потому что во всём мире ранняя помощь активно финансируется, чтобы не допустить той ситуации, при которой человек до конца жизни находился на иждивении государства», — отметила президент фонда «Каждый особенный» Наталья Злобина.

В рамках проекта обучились 42 педагога. 24 прошли 12 курсов повышения квалификации от экспертов петербургского Института раннего вмешательства.

Мышление сильно перевернулось. Наверное, было сложно и потому, что приходилось по-новому учиться. Мы получили много новых навыков, знаний: эрготерапия, сенсорная интеграция. Всё это помогает нам помогать семьям. Мы очень рады, что наша работа даёт результат. Эльмира Емельянова, психолог школы № 43 Белгорода

Также в службы уже передали 378 единиц различного оборудования, приобрели специальные методики оценки уровня развития детей в раннем возрасте.

Проект инициировал в 2019 году фонд «Каждый особенный». На его реализацию направили более 16 миллионов рублей. За время проекта 42 семьи с детьми до трёх лет получили консультации.

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