Ещё в 19 районах Белгородской области откроют кабинеты ранней помощи для детей

В 19 районах региона откроют по одному кабинету ранней помощи. Ещё один появится в школе «Алгоритм успеха» в Дубовом. Они будут отличаться по формату от уже работающих в Белгороде, Губкине и Старом Осколе девяти служб.
Штат действующих кабинетов планируют увеличить до шести специалистов разного профиля. В команду добавят педиатра, физического терапевта и поведенческого психолога.
«Мы трепетно относимся к этому проекту, потому что во всём мире ранняя помощь активно финансируется, чтобы не допустить той ситуации, при которой человек до конца жизни находился на иждивении государства», — отметила президент фонда «Каждый особенный» Наталья Злобина.
В рамках проекта обучились 42 педагога. 24 прошли 12 курсов повышения квалификации от экспертов петербургского Института раннего вмешательства.
Мышление сильно перевернулось. Наверное, было сложно и потому, что приходилось по-новому учиться. Мы получили много новых навыков, знаний: эрготерапия, сенсорная интеграция. Всё это помогает нам помогать семьям. Мы очень рады, что наша работа даёт результат. Эльмира Емельянова, психолог школы № 43 Белгорода
Также в службы уже передали 378 единиц различного оборудования, приобрели специальные методики оценки уровня развития детей в раннем возрасте.
Проект инициировал в 2019 году фонд «Каждый особенный». На его реализацию направили более 16 миллионов рублей. За время проекта 42 семьи с детьми до трёх лет получили консультации.